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Посол России в Германии возложил венки у мемориала жертвам нацистов
Посол России в Германии возложил венки у мемориала жертвам нацистов - РИА Новости, 06.05.2025
Посол России в Германии возложил венки у мемориала жертвам нацистов
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев и представители белорусского консульства города Мюнхен возложили венки у бывшего стрельбища СС в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:02:00+03:00
2025-05-06T14:02:00+03:00
2025-05-06T16:55:00+03:00
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ХЕБЕРТСХАУЗЕН/ДАХАУ, 6 мая - РИА Новости. Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев и представители белорусского консульства города Мюнхен возложили венки у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, где были расстреляны советские военнопленные, передаёт корреспондент РИА Новости. Траурная церемония с возложением венков состоялась у памятника жертвам национал-социалистов на мемориальном комплексе "стрельбище в Хебертсхаузене", находящимся в 20 километрах от баварской столицы Мюнхен. В ней участвовали российский посол Сергей Нечаев, дипсотрудники посольства РФ и консульства Белоруссии, духовенство РПЦЗ и РПЦ, представители немецкого союза ухода за военными захоронениями. "Мы, как вы знаете, не делим победу на национальные квартиры. Советский Союз был многонациональным, Красная Армия была многонациональной. Рядом сражались и погибали и русские, и белорусы, и украинцы, и представители среднеазиатских республик, кавказских. Мы никого не выделяем и никого не сортируем. Поэтому сейчас важно сохранить эту историческую память", - сказал Нечаев собравшимся. После речи посла у памятника состоялась лития. Затем участники траурного мероприятия посетили православную часовню на территории мемориального комплекса Дахау, где также состоялась заупокойная служба. В Хебертсхаузене на стрельбище СС производили массовые расстрелы советских военнопленных, которых использовали в качестве живых мишеней для обучавшихся эсесовцев. Расстрелы советских военнопленных сначала производились в Дахау. Однако они вызвали панику в концлагере и по этой причине были перенесены в Хебертсхаузен, расположенный в 1,5 километра от Дахау. Заключенных использовали также в качестве подопытных при проведении медицинских исследований.
https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html
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Посол России в Германии возложил венок у бывшего стрельбища СС, где были расстреляны советские военнопленные
Посол России в Германии Нечаев и представители белорусского консульства Мюнхена возложили венки у бывшего стрельбища СС в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, где были расстреляны советские военнопленные.
Как передает корреспондент РИА Новости, после речи посла у памятника состоялась лития. Затем участники траурного мероприятия посетили православную часовню.
В Хебертсхаузене на стрельбище СС производили массовые расстрелы советских военнопленных, которых использовали в качестве живых мишеней для обучавшихся эсесовцев.
Сначала эти расстрелы вели в Дахау. Однако они вызвали панику в концлагере и по этой причине были перенесены в Хебертсхаузен, расположенный в 1,5 км от Дахау.
2025-05-06T14:02
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в мире, дахау, мюнхен, россия, сергей нечаев (дипломат), русская православная церковь
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Дахау, Мюнхен, Россия, Сергей Нечаев (дипломат), Русская православная церковь
Посол России в Германии возложил венки у мемориала жертвам нацистов
Посол России в Германии Нечаев возложил венки у мемориала жертвам СС в Дахау