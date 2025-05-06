https://ria.ru/20250506/rossija-2015343676.html

Россия продолжит контакты с Ираном в сфере мирного атома, заявила Захарова

Россия продолжит контакты с Ираном в сфере мирного атома, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025

Россия продолжит контакты с Ираном в сфере мирного атома, заявила Захарова

Вычеркнуть какую-либо страну из сферы ядерной энергетики невозможно, Москва будет продолжать сотрудничать с Тегераном в области мирного атома, заявила... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:59:00+03:00

2025-05-06T17:59:00+03:00

2025-05-06T17:59:00+03:00

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сша

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дональд трамп

магатэ

россия

иран

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Вычеркнуть какую-либо страну из сферы ядерной энергетики невозможно, Москва будет продолжать сотрудничать с Тегераном в области мирного атома, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы. "Вычеркнуть какое-либо государство, в частности, Иран из этой сферы (атомной энергетики - ред.) просто нереально. Более того, для такой постановки вопроса просто нет никаких законных оснований. Россия на протяжении многих лет продуктивно взаимодействует с Тегераном в области ядерной энергетики, и всецело нацелены продолжать это сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге во вторник. Она подчеркнула, что сотрудничество Москвы и Тегерана в этой сфере идет в полном соответствии с требованиями договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и со всеми мерами проверки со стороны МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250506/iran-2015269739.html

https://ria.ru/20250309/tramp-2003940266.html

тегеран (город)

москва

сша

россия

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тегеран (город), москва, сша, мария захарова, дональд трамп, магатэ, россия, иран