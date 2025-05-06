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Россия продолжит контакты с Ираном в сфере мирного атома, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
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17:59 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rossija-2015343676.html
Россия продолжит контакты с Ираном в сфере мирного атома, заявила Захарова
Россия продолжит контакты с Ираном в сфере мирного атома, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
Россия продолжит контакты с Ираном в сфере мирного атома, заявила Захарова
Вычеркнуть какую-либо страну из сферы ядерной энергетики невозможно, Москва будет продолжать сотрудничать с Тегераном в области мирного атома, заявила... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:59:00+03:00
2025-05-06T17:59:00+03:00
тегеран (город)
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сша
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магатэ
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Вычеркнуть какую-либо страну из сферы ядерной энергетики невозможно, Москва будет продолжать сотрудничать с Тегераном в области мирного атома, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее в воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы. "Вычеркнуть какое-либо государство, в частности, Иран из этой сферы (атомной энергетики - ред.) просто нереально. Более того, для такой постановки вопроса просто нет никаких законных оснований. Россия на протяжении многих лет продуктивно взаимодействует с Тегераном в области ядерной энергетики, и всецело нацелены продолжать это сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге во вторник. Она подчеркнула, что сотрудничество Москвы и Тегерана в этой сфере идет в полном соответствии с требованиями договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и со всеми мерами проверки со стороны МАГАТЭ.
https://ria.ru/20250506/iran-2015269739.html
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тегеран (город), москва, сша, мария захарова, дональд трамп, магатэ, россия, иран
Тегеран (город), Москва, США, Мария Захарова, Дональд Трамп, МАГАТЭ, Россия, Иран
Россия продолжит контакты с Ираном в сфере мирного атома, заявила Захарова

Захарова: вычеркнуть Иран из сферы ядерной энергетики невозможно

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Вычеркнуть какую-либо страну из сферы ядерной энергетики невозможно, Москва будет продолжать сотрудничать с Тегераном в области мирного атома, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее в воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы.
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"Вычеркнуть какое-либо государство, в частности, Иран из этой сферы (атомной энергетики - ред.) просто нереально. Более того, для такой постановки вопроса просто нет никаких законных оснований. Россия на протяжении многих лет продуктивно взаимодействует с Тегераном в области ядерной энергетики, и всецело нацелены продолжать это сотрудничество", - сказала Захарова на брифинге во вторник.
Она подчеркнула, что сотрудничество Москвы и Тегерана в этой сфере идет в полном соответствии с требованиями договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и со всеми мерами проверки со стороны МАГАТЭ.
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