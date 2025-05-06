СК завершил расследование дела литовца, одобрившего теракт в "Крокусе"
В России завершили расследование дела литовского националиста Барткевичюса
© соцсетиЛитовский активист Валдас Барткевичюс*
© соцсети
Литовский активист Валдас Барткевичюс*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские следователи завершили расследование уголовного дела против литовца Валдаса Барткевичюса*, обвиняемого в осквернении воинского захоронения в Курской области, краже еды из магазина в Судже, а также финансировании и оправдании терроризма, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Литовской республики Валдаса Барткевичюса*. Он обвиняется в публичном оправдании терроризма, ином материальном обеспечении наемника, финансировании терроризма, незаконном пересечении Государственной границы РФ, мародерстве, осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества, повреждении воинского захоронения и памятника", - сказала она.
Установлено, что литовец со штурмовиком ВСУ и еще двумя гражданами Литвы пересекли границу и въехали незаконно в Курскую область, не имея на это разрешающих документов. В ноябре 2024 года Барткевичюс* и его единомышленники осквернили братскую могилу советских воинов и повредили мемориал в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области, фотографируя все это. В тот же день литовский националист украл продукты из магазина в селе Заолешенка Суджанского района.
Кроме того, установлено, что Барткевичюс* в мае и ноябре 2024 года купил и привез из Литвы на Украину два автомобиля литовским наемникам Интернационального легиона. Также в ноябре прошлого года привез на границу Украины с Курской областью три авто для ВСУ. При этом литовский националист, находясь в Литве, по видеосвязи публично одобрил теракт в подмосковном "Крокусе".
Петренко также напомнила, что фигурант объявлен в международный розыск.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.