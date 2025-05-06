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Россия ведет бой с неонацизмом на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
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15:40 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rossija-2015302152.html
Россия ведет бой с неонацизмом на Украине, заявила Захарова
Россия ведет бой с неонацизмом на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
Россия ведет бой с неонацизмом на Украине, заявила Захарова
Россия ведет бой с неонацизмом, поднявшим голову на Украине при прямом содействии Запада, и задача по его искоренению будет выполнена, заявила официальный... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:40:00+03:00
2025-05-06T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия ведет бой с неонацизмом, поднявшим голову на Украине при прямом содействии Запада, и задача по его искоренению будет выполнена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сегодня Россия вновь ведет бой с поднявшим - при прямом не просто попустительстве, а содействии Запада - голову неонацизмом на Украине. Нет сомнения, что эта священная задача по его искоренению будет выполнена, а Киев и Одесса будут гордо носить заслуженные звания городов-героев", - сказала она на брифинге для СМИ.
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в мире, россия, украина, киев, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Киев, Мария Захарова
Россия ведет бой с неонацизмом на Украине, заявила Захарова

Захарова: Россия ведет бой с неонацизмом, поднявшим голову на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия ведет бой с неонацизмом, поднявшим голову на Украине при прямом содействии Запада, и задача по его искоренению будет выполнена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня Россия вновь ведет бой с поднявшим - при прямом не просто попустительстве, а содействии Запада - голову неонацизмом на Украине. Нет сомнения, что эта священная задача по его искоренению будет выполнена, а Киев и Одесса будут гордо носить заслуженные звания городов-героев", - сказала она на брифинге для СМИ.
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