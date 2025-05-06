https://ria.ru/20250506/rossija-2015302152.html

Россия ведет бой с неонацизмом на Украине, заявила Захарова

Россия ведет бой с неонацизмом на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025

Россия ведет бой с неонацизмом на Украине, заявила Захарова

Россия ведет бой с неонацизмом, поднявшим голову на Украине при прямом содействии Запада, и задача по его искоренению будет выполнена, заявила официальный... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:40:00+03:00

2025-05-06T15:40:00+03:00

2025-05-06T15:40:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия ведет бой с неонацизмом, поднявшим голову на Украине при прямом содействии Запада, и задача по его искоренению будет выполнена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сегодня Россия вновь ведет бой с поднявшим - при прямом не просто попустительстве, а содействии Запада - голову неонацизмом на Украине. Нет сомнения, что эта священная задача по его искоренению будет выполнена, а Киев и Одесса будут гордо носить заслуженные звания городов-героев", - сказала она на брифинге для СМИ.

https://ria.ru/20250223/matvienko-2001086081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, мария захарова