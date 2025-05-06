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Россия борется за историческую правду, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:57 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rossija-2015301968.html
Россия борется за историческую правду, заявила Захарова
Россия борется за историческую правду, заявила Захарова - РИА Новости, 06.05.2025
Россия борется за историческую правду, заявила Захарова
Россия давно и на всех уровнях ведет непримиримую дипломатическую борьбу за историческую правду, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:57:00+03:00
2025-05-06T15:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
ссср
мария захарова
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия давно и на всех уровнях ведет непримиримую дипломатическую борьбу за историческую правду, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга. "Мы давно и на всех уровнях ведем непримиримую дипломатическую борьбу за историческую правду. Это составная часть комплексных усилий по отстаиванию завоеваний нашей Победы", - сказала Захарова. Она напомнила, что уже через три дня Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, состоится парад на Красной Площади, в котором поучаствуют лидеры стран, представляющих мировое большинство. "По традиции парад увидят сотни миллионов телезрителей по всему миру, увидят и услышат Москву, речь нашего президента. Это лучший аргумент против любых недобросовестных утверждений, что современная Россия якобы, как некоторые пишут или говорят, присваивает себе Победу. Народы Советского Союза победили вместе. Принизить наш подвиг, разделить на отдельные победы ни у кого не получится", - подчеркнула Захарова. Официальный представитель МИД также добавила, что именно СССР вынес на себе основную тяжесть войны, именно на Восточном фронте была разгромлена военная машина Третьего рейха. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html
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россия, москва, ссср, мария захарова, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, СССР, Мария Захарова, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия борется за историческую правду, заявила Захарова

Захарова: Россия давно и на всех уровнях ведет борьбу за историческую правду

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Россия давно и на всех уровнях ведет непримиримую дипломатическую борьбу за историческую правду, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга.
"Мы давно и на всех уровнях ведем непримиримую дипломатическую борьбу за историческую правду. Это составная часть комплексных усилий по отстаиванию завоеваний нашей Победы", - сказала Захарова.
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Она напомнила, что уже через три дня Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, состоится парад на Красной Площади, в котором поучаствуют лидеры стран, представляющих мировое большинство.
"По традиции парад увидят сотни миллионов телезрителей по всему миру, увидят и услышат Москву, речь нашего президента. Это лучший аргумент против любых недобросовестных утверждений, что современная Россия якобы, как некоторые пишут или говорят, присваивает себе Победу. Народы Советского Союза победили вместе. Принизить наш подвиг, разделить на отдельные победы ни у кого не получится", - подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД также добавила, что именно СССР вынес на себе основную тяжесть войны, именно на Восточном фронте была разгромлена военная машина Третьего рейха.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваСССРМария ЗахароваВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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