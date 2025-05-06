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В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 06.05.2025
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08:39 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rossija-2015200689.html
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 06.05.2025
В России за сутки потушили 35 природных пожаров
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 35 природных пожаров на площади 4807 гектаров, сообщается на сайте Авиалесоохраны. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T08:39:00+03:00
2025-05-06T08:39:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 35 природных пожаров на площади 4807 гектаров, сообщается на сайте Авиалесоохраны. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4807 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ были 53 лесных пожара на площади 319 046 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 27 пожаров на 275 860 гектаров.
https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 35 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 35 природных пожаров на 4807 гектарах

© МЧС Забайкальского края/TelegramЛесной пожар в Забайкалье
Лесной пожар в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© МЧС Забайкальского края/Telegram
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 35 природных пожаров на площади 4807 гектаров, сообщается на сайте Авиалесоохраны.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4807 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи понедельника на территории РФ были 53 лесных пожара на площади 319 046 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 27 пожаров на 275 860 гектаров.
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