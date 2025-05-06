https://ria.ru/20250506/rossija-2015200689.html

В России за сутки потушили 35 природных пожаров

В России за сутки потушили 35 природных пожаров - РИА Новости, 06.05.2025

В России за сутки потушили 35 природных пожаров

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 35 природных пожаров на площади 4807 гектаров, сообщается на сайте Авиалесоохраны. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:39:00+03:00

2025-05-06T08:39:00+03:00

2025-05-06T08:39:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 35 природных пожаров на площади 4807 гектаров, сообщается на сайте Авиалесоохраны. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 35 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 4807 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ были 53 лесных пожара на площади 319 046 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 27 пожаров на 275 860 гектаров.

https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html

россия

забайкальский край

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии