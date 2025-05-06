https://ria.ru/20250506/rossija-2015190560.html
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН - РИА Новости, 06.05.2025
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН, в этом заинтересованы все, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:58:00+03:00
2025-05-06T05:58:00+03:00
2025-05-06T05:58:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий полянский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565325867_359:626:2887:2048_1920x0_80_0_0_06ba640218a3aee9859a67045cb0e56a.jpg
ООН, 6 мая – РИА Новости. Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН, в этом заинтересованы все, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Мы все ожидаем, что Соединенные Штаты, конечно, останутся активным членом Организации Объединенных Наций. В этом заинтересованы все, включая, в первую очередь, саму Организацию Объединенных Наций", – сказал Полянский. Он также выразил надежду, что властям США хватит мудрости и выдержки, чтобы защитить наследие отцов-основателей ООН.
https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565325867_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_ff8875097451a9ec17ada59b1e219f1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, США, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН
Полянский надеется, что США защитят наследие отцов-основателей ООН