https://ria.ru/20250506/rossija-2015190560.html

Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН

Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН - РИА Новости, 06.05.2025

Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН

Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН, в этом заинтересованы все, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:58:00+03:00

2025-05-06T05:58:00+03:00

2025-05-06T05:58:00+03:00

в мире

сша

россия

дмитрий полянский

оон

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ООН, 6 мая – РИА Новости. Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН, в этом заинтересованы все, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Мы все ожидаем, что Соединенные Штаты, конечно, останутся активным членом Организации Объединенных Наций. В этом заинтересованы все, включая, в первую очередь, саму Организацию Объединенных Наций", – сказал Полянский. Он также выразил надежду, что властям США хватит мудрости и выдержки, чтобы защитить наследие отцов-основателей ООН.

https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, дмитрий полянский, оон