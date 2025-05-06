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Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН - РИА Новости, 06.05.2025
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05:58 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/rossija-2015190560.html
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН - РИА Новости, 06.05.2025
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН, в этом заинтересованы все, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T05:58:00+03:00
2025-05-06T05:58:00+03:00
в мире
сша
россия
дмитрий полянский
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ООН, 6 мая – РИА Новости. Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН, в этом заинтересованы все, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Мы все ожидаем, что Соединенные Штаты, конечно, останутся активным членом Организации Объединенных Наций. В этом заинтересованы все, включая, в первую очередь, саму Организацию Объединенных Наций", – сказал Полянский. Он также выразил надежду, что властям США хватит мудрости и выдержки, чтобы защитить наследие отцов-основателей ООН.
https://ria.ru/20250506/oon-2015189579.html
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в мире, сша, россия, дмитрий полянский, оон
В мире, США, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН

Полянский надеется, что США защитят наследие отцов-основателей ООН

© РИА Новости | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 6 мая – РИА Новости. Россия ожидает, что США останутся активным членом ООН, в этом заинтересованы все, заявил РИА Новости первый зампостпреда российской миссии при всемирной организации Дмитрий Полянский.
"Мы все ожидаем, что Соединенные Штаты, конечно, останутся активным членом Организации Объединенных Наций. В этом заинтересованы все, включая, в первую очередь, саму Организацию Объединенных Наций", – сказал Полянский.
Он также выразил надежду, что властям США хватит мудрости и выдержки, чтобы защитить наследие отцов-основателей ООН.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Полянский прокомментировал слухи о возможном выходе США из ООН
05:41
 
В миреСШАРоссияДмитрий ПолянскийООН
 
 
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