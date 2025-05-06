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В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев - РИА Новости, 06.05.2025
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03:19 06.05.2025 (обновлено: 09:50 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/rossija-2015182291.html
В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев
В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев - РИА Новости, 06.05.2025
В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев
Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой... РИА Новости, 06.05.2025
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2025-05-06T09:50:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.Так, всего за 2024 год осудили 20 151 гражданина стран СНГ и 987 граждан других государств. Помимо этого, приговоры выслушали 815 человек без гражданства.Чаще всего иностранцев судили за:При этом почти 500 человек осудили за мошенничество, 76 — за хулиганство, а еще девять — за теракты.
https://ria.ru/20250327/rossija-2007742129.html
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снг, россия, происшествия
СНГ, Россия, Происшествия
В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев

Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль возле здания Замоскворецкого районного суда Москвы
Полицейский автомобиль возле здания Замоскворецкого районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Полицейский автомобиль возле здания Замоскворецкого районного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, всего за 2024 год осудили 20 151 гражданина стран СНГ и 987 граждан других государств. Помимо этого, приговоры выслушали 815 человек без гражданства.
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Чаще всего иностранцев судили за:
  • кражи (более 3,7 тысячи человек);
  • незаконный оборот наркотиков (955 человек);
  • убийства (182 человека);
  • причинение тяжкого вреда здоровью (почти 500 человек);
  • похищения (63 человека);
  • изнасилования (181 человек).
При этом почти 500 человек осудили за мошенничество, 76 — за хулиганство, а еще девять — за теракты.
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