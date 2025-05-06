https://ria.ru/20250506/rossija-2015182291.html

В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев

В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев - РИА Новости, 06.05.2025

В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев

Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:19:00+03:00

2025-05-06T03:19:00+03:00

2025-05-06T09:50:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.Так, всего за 2024 год осудили 20 151 гражданина стран СНГ и 987 граждан других государств. Помимо этого, приговоры выслушали 815 человек без гражданства.Чаще всего иностранцев судили за:При этом почти 500 человек осудили за мошенничество, 76 — за хулиганство, а еще девять — за теракты.

https://ria.ru/20250327/rossija-2007742129.html

https://ria.ru/20250101/rossiya-1992200404.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

снг, россия, происшествия