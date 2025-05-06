В России за год осудили более 21 тысячи иностранцев
Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль возле здания Замоскворецкого районного суда Москвы
Полицейский автомобиль возле здания Замоскворецкого районного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские суды за год вынесли приговоры более чем 21 тысяче иностранных граждан, говорится в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, всего за 2024 год осудили 20 151 гражданина стран СНГ и 987 граждан других государств. Помимо этого, приговоры выслушали 815 человек без гражданства.
Чаще всего иностранцев судили за:
- кражи (более 3,7 тысячи человек);
- незаконный оборот наркотиков (955 человек);
- убийства (182 человека);
- причинение тяжкого вреда здоровью (почти 500 человек);
- похищения (63 человека);
- изнасилования (181 человек).
При этом почти 500 человек осудили за мошенничество, 76 — за хулиганство, а еще девять — за теракты.
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