https://ria.ru/20250506/rjazanskoe-2015208516.html

Рязанский завод, чей кефир пьет Путин, готов к увеличению спроса

Рязанский завод, чей кефир пьет Путин, готов к увеличению спроса - РИА Новости, 06.05.2025

Рязанский завод, чей кефир пьет Путин, готов к увеличению спроса

Рязанское предприятие "Вакинское агро", кефир производства которого пьет президент РФ Владимир Путин, не имеет отдельной линии для поставок в Кремль, вся... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:34:00+03:00

2025-05-06T09:34:00+03:00

2025-05-06T10:30:00+03:00

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владимир путин

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РЯЗАНЬ, 6 мая - РИА Новости. Рязанское предприятие "Вакинское агро", кефир производства которого пьет президент РФ Владимир Путин, не имеет отдельной линии для поставок в Кремль, вся продукция изготавливается на общем оборудовании, рассказал РИА Новости исполнительный директор компании Сергей Каряев.Кадры, на которых российский лидер достает из холодильника кефир, произведенный на предприятии "Вакинское агро" под маркой "Эковакино", попали в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", премьера которого состоялась на телеканале "Россия" 4 мая."Напрямую мы президенту не возим… Как все думают, что у нас есть отдельная линия, которая под Кремль. Нет, у нас общая линия… У нас просто вкусное молоко", - рассказал Каряев.Он отметил, что корма предприятие заготавливает самостоятельно, фермы роботизированные, имеется доильный зал "Карусель"."Качество доения улучшенное. Поэтому изначально сам продукт сырого молока уже качественный, отсюда качественная вся продукция", - подчеркнул Каряев.Он уточнил, что при молокозаводе действует своя лаборатория, дополнительно проводятся государственные экспертизы. Выработка фермы составляет 160 тонн молока в сутки, на переработку идет 60 тонн.Ранее Каряев сообщил РИА Новости, что предприятие готово к повышению спроса и увеличению производства продукции.

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, общество