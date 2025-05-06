https://ria.ru/20250506/reysy-2015403345.html
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах - РИА Новости, 06.05.2025
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах
Росавиация и Госкорпорациия по организации воздушного движения (ОрВД) усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Москве на фоне атак БПЛА,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:22:00+03:00
2025-05-06T22:22:00+03:00
2025-05-06T22:22:00+03:00
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация и Госкорпорациия по организации воздушного движения (ОрВД) усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Москве на фоне атак БПЛА, сообщила Росавиация. Сейчас самолеты, выполняющие рейсы в Москву, садятся на запасные аэродромы. Это связано с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах временно закрытых аэропортов Центральной России. "Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - сообщили в Росавиации. В ведомстве предупредили, что из-за позднего прибытия самолетов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов. В случае продолжительных задержек рейсов пассажиры должны обслуживаться в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
https://ria.ru/20240910/moskva-1971744841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах
Росавиация усилила мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Москве