https://ria.ru/20250506/reysy-2015403345.html

Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах

Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах - РИА Новости, 06.05.2025

Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах

Росавиация и Госкорпорациия по организации воздушного движения (ОрВД) усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Москве на фоне атак БПЛА,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T22:22:00+03:00

2025-05-06T22:22:00+03:00

2025-05-06T22:22:00+03:00

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация и Госкорпорациия по организации воздушного движения (ОрВД) усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Москве на фоне атак БПЛА, сообщила Росавиация. Сейчас самолеты, выполняющие рейсы в Москву, садятся на запасные аэродромы. Это связано с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах временно закрытых аэропортов Центральной России. "Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - сообщили в Росавиации. В ведомстве предупредили, что из-за позднего прибытия самолетов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов. В случае продолжительных задержек рейсов пассажиры должны обслуживаться в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

https://ria.ru/20240910/moskva-1971744841.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)