Рейтинг@Mail.ru
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/reysy-2015403345.html
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах - РИА Новости, 06.05.2025
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах
Росавиация и Госкорпорациия по организации воздушного движения (ОрВД) усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Москве на фоне атак БПЛА,... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T22:22:00+03:00
2025-05-06T22:22:00+03:00
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация и Госкорпорациия по организации воздушного движения (ОрВД) усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Москве на фоне атак БПЛА, сообщила Росавиация. Сейчас самолеты, выполняющие рейсы в Москву, садятся на запасные аэродромы. Это связано с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах временно закрытых аэропортов Центральной России. "Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - сообщили в Росавиации. В ведомстве предупредили, что из-за позднего прибытия самолетов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов. В случае продолжительных задержек рейсов пассажиры должны обслуживаться в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
https://ria.ru/20240910/moskva-1971744841.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация предупредила о задержках рейсов из-за ограничений в аэропортах

Росавиация усилила мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет в полете
Самолет в полете - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет в полете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Росавиация и Госкорпорациия по организации воздушного движения (ОрВД) усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в Москве на фоне атак БПЛА, сообщила Росавиация.
Сейчас самолеты, выполняющие рейсы в Москву, садятся на запасные аэродромы. Это связано с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах временно закрытых аэропортов Центральной России.
«
"Специалисты Росавиации и Госкорпорации по ОрВД усилили мониторинг деятельности аэропортов и авиакомпаний в столичном регионе", - сообщили в Росавиации.
В ведомстве предупредили, что из-за позднего прибытия самолетов в первоначальные аэропорты назначения возможны задержки в выполнении последующих рейсов.
В случае продолжительных задержек рейсов пассажиры должны обслуживаться в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Самолеты, направлявшиеся в Москву, приземлились на запасные аэродромы
10 сентября 2024, 08:45
 
МоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала