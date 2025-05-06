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Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, направлявшихся в Москву - РИА Новости, 06.05.2025
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10:07 06.05.2025 (обновлено: 10:14 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/reysy-2015215738.html
Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, направлявшихся в Москву
Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, направлявшихся в Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, направлявшихся в Москву
Нижегородский аэропорт принял 8 летевших в Москву рейсов из-за введения временного запрета на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столичного авиаузла, 6 РИА Новости, 06.05.2025
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нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Нижегородский аэропорт принял 8 летевших в Москву рейсов из-за введения временного запрета на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столичного авиаузла, 6 из них уже вылетели в пункт назначения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани."В ночь с 5 на 6 мая аэропорт Нижнего Новгорода принял в качестве запасного 8 бортов в связи с ограничениями, вводимыми органами воздушного движения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столицы. Шесть из них уже отправились в пункты назначения после снятия ограничений", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажиров одного из оставшихся самолетов по решению авиакомпании было решено доставить до места автобусами. В настоящее время все автобусы с пассажирами выехали из аэропорта."Пассажиры еще одного рейса размещены в гостинице. Вылет борта запланирован во второй половине дня", - подчеркивается в сообщении.Ночью органы воздушного движения вводили ограничения и в нижегородском аэропорту. "Из-за этого на вылет был задержан один рейс. В настоящее время аэропорт работает штатно", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.Ранее Росавиация сообщала, что минувшей ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" для обеспечения безопасности полетов. Также ограничения вводились в нескольких аэропортах других городов России, в том числе в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20250501/reys-2014612948.html
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москва, нижний новгород, происшествия
Москва, Нижний Новгород, Происшествия
Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, направлявшихся в Москву

Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов в Москву, шесть уже вылетели дальше

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкНовый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Нижегородский аэропорт принял 8 летевших в Москву рейсов из-за введения временного запрета на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столичного авиаузла, 6 из них уже вылетели в пункт назначения, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
"В ночь с 5 на 6 мая аэропорт Нижнего Новгорода принял в качестве запасного 8 бортов в связи с ограничениями, вводимыми органами воздушного движения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столицы. Шесть из них уже отправились в пункты назначения после снятия ограничений", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пассажиров одного из оставшихся самолетов по решению авиакомпании было решено доставить до места автобусами. В настоящее время все автобусы с пассажирами выехали из аэропорта.
"Пассажиры еще одного рейса размещены в гостинице. Вылет борта запланирован во второй половине дня", - подчеркивается в сообщении.
Ночью органы воздушного движения вводили ограничения и в нижегородском аэропорту. "Из-за этого на вылет был задержан один рейс. В настоящее время аэропорт работает штатно", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее Росавиация сообщала, что минувшей ночью вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в столичных аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" для обеспечения безопасности полетов. Также ограничения вводились в нескольких аэропортах других городов России, в том числе в Нижнем Новгороде.
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