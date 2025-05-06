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Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове
Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове - РИА Новости, 06.05.2025
Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове
Рейс авиакомпания "Победа" Алания - Москва сел на запасном аэродроме в Саратове из-за временного закрытия воздушного пространства, сообщила компания РИА... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:14:00+03:00
2025-05-06T23:14:00+03:00
2025-05-06T23:14:00+03:00
россия
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турция
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпания "Победа" Алания - Москва сел на запасном аэродроме в Саратове из-за временного закрытия воздушного пространства, сообщила компания РИА Новости. "В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России рейс DP836 по маршруту Алания (Турция) - Москва ( Внуково) произвёл посадку на запасном аэродроме в Саратове", - сообщила авиакомпания. Перелёт рейса в Москву будет осуществлен по мере снятия ограничений. На время ожидания вылета пассажиры находятся в здании аэропорта. Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, уточнили в компании.
https://ria.ru/20250506/sochi-2015407122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, турция, победа (авиакомпания), саратов
Россия, Москва, Турция, Победа (авиакомпания), Саратов
Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове
Рейс "Победы" из Алании сел в Саратове из-за ограничений в московских аэропортах