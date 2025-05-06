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Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове - РИА Новости, 06.05.2025
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Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове
Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове - РИА Новости, 06.05.2025
Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове
Рейс авиакомпания "Победа" Алания - Москва сел на запасном аэродроме в Саратове из-за временного закрытия воздушного пространства, сообщила компания РИА... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:14:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпания "Победа" Алания - Москва сел на запасном аэродроме в Саратове из-за временного закрытия воздушного пространства, сообщила компания РИА Новости. "В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России рейс DP836 по маршруту Алания (Турция) - Москва ( Внуково) произвёл посадку на запасном аэродроме в Саратове", - сообщила авиакомпания. Перелёт рейса в Москву будет осуществлен по мере снятия ограничений. На время ожидания вылета пассажиры находятся в здании аэропорта. Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, уточнили в компании.
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Россия, Москва, Турция, Победа (авиакомпания), Саратов
Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове

Рейс "Победы" из Алании сел в Саратове из-за ограничений в московских аэропортах

© РИА Новости / Роман Пятаков | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области
Международный аэропорт Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Роман Пятаков
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Международный аэропорт "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпания "Победа" Алания - Москва сел на запасном аэродроме в Саратове из-за временного закрытия воздушного пространства, сообщила компания РИА Новости.
«
"В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России рейс DP836 по маршруту Алания (Турция) - Москва ( Внуково) произвёл посадку на запасном аэродроме в Саратове", - сообщила авиакомпания.
Перелёт рейса в Москву будет осуществлен по мере снятия ограничений. На время ожидания вылета пассажиры находятся в здании аэропорта.
Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, уточнили в компании.
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РоссияМоскваТурцияПобеда (авиакомпания)Саратов
 
 
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