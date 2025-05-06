https://ria.ru/20250506/reys-2015407792.html

Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове

Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове - РИА Новости, 06.05.2025

Рейс Алания — Москва сел на запасном аэродроме в Саратове

Рейс авиакомпания "Победа" Алания - Москва сел на запасном аэродроме в Саратове из-за временного закрытия воздушного пространства, сообщила компания РИА... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T23:14:00+03:00

2025-05-06T23:14:00+03:00

2025-05-06T23:14:00+03:00

россия

москва

турция

победа (авиакомпания)

саратов

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпания "Победа" Алания - Москва сел на запасном аэродроме в Саратове из-за временного закрытия воздушного пространства, сообщила компания РИА Новости. "В связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России рейс DP836 по маршруту Алания (Турция) - Москва ( Внуково) произвёл посадку на запасном аэродроме в Саратове", - сообщила авиакомпания. Перелёт рейса в Москву будет осуществлен по мере снятия ограничений. На время ожидания вылета пассажиры находятся в здании аэропорта. Пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, уточнили в компании.

https://ria.ru/20250506/sochi-2015407122.html

россия

москва

турция

саратов

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, турция, победа (авиакомпания), саратов