https://ria.ru/20250506/reuters-2015292236.html

СМИ рассказали, какой приказ Пентагона по Украине вызвал хаос в Белом доме

СМИ рассказали, какой приказ Пентагона по Украине вызвал хаос в Белом доме - РИА Новости, 06.05.2025

СМИ рассказали, какой приказ Пентагона по Украине вызвал хаос в Белом доме

Приказ министра обороны США Пита Хегсета прекратить помощь Украине через неделю после инаугурации американского президента Дональда Трампа вызвал хаос в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:12:00+03:00

2025-05-06T15:12:00+03:00

2025-05-06T15:31:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Приказ министра обороны США Пита Хегсета прекратить помощь Украине через неделю после инаугурации американского президента Дональда Трампа вызвал хаос в Вашингтоне, пишет Reuters."В считанные часы в Вашингтон посыпались отчаянные вопросы от украинцев в Киеве и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки", — говорится в материале.Журналисты указали, что администрацию американского лидера спрашивали о личности отдавшего такой указ и о том, на всю ли помощь распространялся запрет.Агентство Reuters 4 февраля сообщало, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но потом их возобновили.Это был не первый раз, когда США приостанавливали помощь Украине. 4 марта были приостановлены поставки Киеву всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относилось, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Затем 12 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.

https://ria.ru/20250506/rossiya-2015289319.html

https://ria.ru/20250506/putin-2015272026.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, пит хегсет, дональд трамп, вашингтон (штат)