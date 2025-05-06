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СМИ рассказали, какой приказ Пентагона по Украине вызвал хаос в Белом доме - РИА Новости, 06.05.2025
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15:12 06.05.2025 (обновлено: 15:31 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/reuters-2015292236.html
СМИ рассказали, какой приказ Пентагона по Украине вызвал хаос в Белом доме
СМИ рассказали, какой приказ Пентагона по Украине вызвал хаос в Белом доме - РИА Новости, 06.05.2025
СМИ рассказали, какой приказ Пентагона по Украине вызвал хаос в Белом доме
Приказ министра обороны США Пита Хегсета прекратить помощь Украине через неделю после инаугурации американского президента Дональда Трампа вызвал хаос в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:12:00+03:00
2025-05-06T15:31:00+03:00
в мире
сша
украина
пит хегсет
дональд трамп
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Приказ министра обороны США Пита Хегсета прекратить помощь Украине через неделю после инаугурации американского президента Дональда Трампа вызвал хаос в Вашингтоне, пишет Reuters."В считанные часы в Вашингтон посыпались отчаянные вопросы от украинцев в Киеве и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки", — говорится в материале.Журналисты указали, что администрацию американского лидера спрашивали о личности отдавшего такой указ и о том, на всю ли помощь распространялся запрет.Агентство Reuters 4 февраля сообщало, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но потом их возобновили.Это был не первый раз, когда США приостанавливали помощь Украине. 4 марта были приостановлены поставки Киеву всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относилось, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Затем 12 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
https://ria.ru/20250506/rossiya-2015289319.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, пит хегсет, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, США, Украина, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
СМИ рассказали, какой приказ Пентагона по Украине вызвал хаос в Белом доме

Reuters: приказ Пентагона прекратить помощь Киеву вызвал хаос в Белом доме

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Приказ министра обороны США Пита Хегсета прекратить помощь Украине через неделю после инаугурации американского президента Дональда Трампа вызвал хаос в Вашингтоне, пишет Reuters.
«
"В считанные часы в Вашингтон посыпались отчаянные вопросы от украинцев в Киеве и от официальных лиц в Польше, где координировались поставки", — говорится в материале.
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Журналисты указали, что администрацию американского лидера спрашивали о личности отдавшего такой указ и о том, на всю ли помощь распространялся запрет.
Агентство Reuters 4 февраля сообщало, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но потом их возобновили.
Это был не первый раз, когда США приостанавливали помощь Украине. 4 марта были приостановлены поставки Киеву всех видов военной помощи. Представитель американского военного ведомства подчеркнул, что решение о паузе в поставках вооружений относилось, в том числе, к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. Затем 12 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.
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В миреСШАУкраинаПит ХегсетДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
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