https://ria.ru/20250506/rets-2015366044.html

РЭЦ принял участие в заседании оргкомитета конкурса "На крыльях"

РЭЦ принял участие в заседании оргкомитета конкурса "На крыльях" - РИА Новости, 06.05.2025

РЭЦ принял участие в заседании оргкомитета конкурса "На крыльях"

Генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в заседании организационного комитета Международного... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T18:32:00+03:00

2025-05-06T18:32:00+03:00

2025-05-06T18:32:00+03:00

экономика

одежда

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина приняла участие в заседании организационного комитета Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях", она отметила, что для РЭЦ это большая честь быть партнером столь значимого социального проекта, сообщает центр."РЭЦ окажет всестороннюю поддержку производителям адаптивной одежды и прочей адаптивной продукции, среди которой и уже хорошо известные на международной арене отечественные высокотехнологичные средства реабилитации, в расширении экспортного потенциала и покорении новых рынков сбыта. В арсенале Группы РЭЦ есть большой комплекс услуг, которые помогут компаниям выйти на экспорт или укрепить свои позиции за рубежом - это образовательные и консультационные услуги, выставки и бизнес-миссии при поддержке РЭЦ, поиск потенциального покупателя, финансовые услуги, продвижение в рамках программы "Сделано в России", - уточнила Никишина.Кроме того, как сообщила глава РЭЦ, закрепленные персональные менеджеры помогут компаниям разработать "дорожные карты" для развития экспортного потенциала компаний.Также РЭЦ активно вовлекает компании в мероприятия программы "Сделано в России", включая фестивали-ярмарки за рубежом, одна из которых 17 мая откроется в Харбине. В частности, один из новосибирских производителей функциональной и адаптивной одежды примет участие в B2B-переговорах: прямо сейчас РЭЦ подбирает для переговоров зарубежных контрагентов.РЭЦ готов помочь компаниям и с поиском потенциальных покупателей за рубежом, участием в международных выставках, на которых РЭЦ организует национальные экспозиции "Сделано в России". А победителям конкурса, чья продукция будет иметь наибольший экспортный потенциал, на безвозмездной основе предоставят доступ к наиболее актуальным и релевантным услугам Школы экспорта РЭЦ.Победителей конкурса, рассказала Вероника Никишина, РЭЦ приглашает стать почетными участниками панельной дискуссии на Международном экспортном форуме "Сделано в России-2025", который состоится осенью, а также представить продукцию в рамках выставочной экспозиции.Ранее проведение конкурса "На крыльях" поддержал Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с сотрудницами Государственного фонда "Защитники Отечества".Конкурс "На крыльях" проводится Государственным фондом "Защитники Отечества" при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Агентства стратегических инициатив и конкурса брендов "Знай наших". Информационными партнерами выступают ВГТРК "Россия", информационное агентство ТАСС и АНО "Диалог".Отметим, в этом году организаторы Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях" получили более 280 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств. Победители конкурса будут объявлены на финальном показе моделей адаптивной одежды на Петербургском международном экономическом форуме в июне. На полях ПМЭФ-2025 также запланировано обсуждение перспектив развития рынка специализированной одежды для людей с инвалидностью, путей стимулирования производителей и ретейлеров, включая маркетплейсы.В заседании приняли участие руководство Государственного фонда "Защитники Отечества", Агентства стратегических инициатив, представители Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, модельеры, предприниматели и представители медиасообщества.

https://ria.ru/20250506/innoprom-2015302294.html

https://ria.ru/20250506/yarmarka-2015274358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, одежда, российский экспортный центр (рэц)