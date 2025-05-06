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Республиканцы отреагировали на идею Трампа вновь открыть тюрьму Алькатрас - РИА Новости, 06.05.2025
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14:06 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/respublikantsy-2015272192.html
Республиканцы отреагировали на идею Трампа вновь открыть тюрьму Алькатрас
Республиканцы отреагировали на идею Трампа вновь открыть тюрьму Алькатрас - РИА Новости, 06.05.2025
Республиканцы отреагировали на идею Трампа вновь открыть тюрьму Алькатрас
Республиканцы в конгрессе США поддерживают идею американского президента Дональда Трампа заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас, пишет издание Semafor. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:06:00+03:00
2025-05-06T14:06:00+03:00
в мире
алькатрас (остров)
сша
монтана
дональд трамп
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США поддерживают идею американского президента Дональда Трампа заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас, пишет издание Semafor. Ранее Трамп на своей платформе Truth Social отдал приказ восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки". "Республиканцы в конгрессе не знают, как это будет работать, но предложение Трампа заново открыть Алькантрас набирает популярность среди них", - пишет издание. Как отмечает Semafor со ссылкой на советников Трампа, сама идея не является новой, однако нет четкого понимания, когда именно она пришла на ум Трампу. Вероятно, по мнению издания, концепция могла возникнуть после поста сына Трампа в январе на эту тему. "Интересная идея. Я так понимаю, в заливе (где расположена тюрьма - ред.) водятся акулы ... Я пока не располагаю деталями, но это неплохая идея поместить туда некоторых наиболее злостных преступников", - заявил изданию сенатор- республиканец от Монтаны Стив Дэйнс. Его поддержал другой сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин, назвав идею "замечательной". "Президент сказал это. Если они хотят сделать это, мы рассмотрим этот вопрос", - заявил он. В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший приветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас, расположенной на одноимённом острове в заливе Сан-Франциско. Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. Почти за 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в свои камеры, а некоторые либо застрелены на месте, либо погибли в водах залива. В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. В настоящее время остров Алькатрас является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекающим около 1,5 миллиона посетителей.
https://ria.ru/20250505/tramp-2015170321.html
https://ria.ru/20250505/alkatras-2014948008.html
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алькатрас (остров)
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в мире, алькатрас (остров), сша, монтана, дональд трамп
В мире, Алькатрас (остров), США, Монтана, Дональд Трамп
Республиканцы отреагировали на идею Трампа вновь открыть тюрьму Алькатрас

Республиканцы поддержали идею Трампа заново открыть тюрьму Алькатрас

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкОстров Алькатрас в заливе Сан-Франциско
Остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Остров Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Республиканцы в конгрессе США поддерживают идею американского президента Дональда Трампа заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас, пишет издание Semafor.
Ранее Трамп на своей платформе Truth Social отдал приказ восстановить и заново открыть знаменитую тюрьму Алькатрас для содержания "безжалостных и жестоких преступников Америки".
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"Республиканцы в конгрессе не знают, как это будет работать, но предложение Трампа заново открыть Алькантрас набирает популярность среди них", - пишет издание.
Как отмечает Semafor со ссылкой на советников Трампа, сама идея не является новой, однако нет четкого понимания, когда именно она пришла на ум Трампу. Вероятно, по мнению издания, концепция могла возникнуть после поста сына Трампа в январе на эту тему.
"Интересная идея. Я так понимаю, в заливе (где расположена тюрьма - ред.) водятся акулы ... Я пока не располагаю деталями, но это неплохая идея поместить туда некоторых наиболее злостных преступников", - заявил изданию сенатор- республиканец от Монтаны Стив Дэйнс.
Его поддержал другой сенатор-республиканец Маркуэйн Маллин, назвав идею "замечательной". "Президент сказал это. Если они хотят сделать это, мы рассмотрим этот вопрос", - заявил он.
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В январе старший сын президента США Дональд Трамп-младший приветствовал идею подготовки 30-тысячного миграционного центра на базе в Гуантанамо для содержания задержанных нелегальных мигрантов и предложил возобновить работу знаменитой бывшей федеральной тюрьмы Алькатрас, расположенной на одноимённом острове в заливе Сан-Франциско.
Алькатрас был построен в середине XIX века как форт, а в 1934 году стал федеральной тюрьмой для самых опасных преступников. Почти за 30-летнюю историю тюрьмы 36 человек пытались совершить побег, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Большинство беглецов были схвачены и возвращены в свои камеры, а некоторые либо застрелены на месте, либо погибли в водах залива.
В 1963 году тюрьму закрыли из-за высоких эксплуатационных расходов и проблем с инфраструктурой. В настоящее время остров Алькатрас является популярным туристическим направлением, ежегодно привлекающим около 1,5 миллиона посетителей.
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