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Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу - РИА Новости, 06.05.2025
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15:25 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/reshenie-2015285947.html
Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу
Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу - РИА Новости, 06.05.2025
Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу
Решение о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу, сказано в картотеке Савеловского суда Москвы. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T15:25:00+03:00
2025-05-06T15:25:00+03:00
москва
люберцы
зарайск
владислав бакальчук
татьяна ким (бакальчук)
wildberries
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Решение о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу, сказано в картотеке Савеловского суда Москвы. "Решение вступило в силу", - сказано в карточке дела. Никто из сторон решение Савеловского суда Москвы от 10 февраля решил не обжаловать. Позднее суд вынес решение и о разделе имущества. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей. Данных об обжаловании второго решения в картотеке также нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.
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москва, люберцы, зарайск, владислав бакальчук, татьяна ким (бакальчук), wildberries
Москва, Люберцы, Зарайск, Владислав Бакальчук, Татьяна Ким (Бакальчук), Wildberries
Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу

Решение о расторжении брака основательницы Wildberries Ким вступило в силу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Татьяна Ким. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Решение о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу, сказано в картотеке Савеловского суда Москвы.
"Решение вступило в силу", - сказано в карточке дела.
Никто из сторон решение Савеловского суда Москвы от 10 февраля решил не обжаловать.
Позднее суд вынес решение и о разделе имущества. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей.
Данных об обжаловании второго решения в картотеке также нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.
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МоскваЛюберцыЗарайскВладислав БакальчукТатьяна Ким (Бакальчук)Wildberries
 
 
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