https://ria.ru/20250506/reshenie-2015285947.html

Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу

Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу - РИА Новости, 06.05.2025

Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу

Решение о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу, сказано в картотеке Савеловского суда Москвы. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:25:00+03:00

2025-05-06T15:25:00+03:00

2025-05-06T15:25:00+03:00

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владислав бакальчук

татьяна ким (бакальчук)

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Решение о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука вступило в силу, сказано в картотеке Савеловского суда Москвы. "Решение вступило в силу", - сказано в карточке дела. Никто из сторон решение Савеловского суда Москвы от 10 февраля решил не обжаловать. Позднее суд вынес решение и о разделе имущества. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей. Данных об обжаловании второго решения в картотеке также нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.

https://ria.ru/20250427/moshenniki--2013672957.html

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