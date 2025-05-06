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Российский боец рассказал, как вывозил раненых из-под атак ВСУ - РИА Новости, 06.05.2025
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23:36 06.05.2025
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Российский боец рассказал, как вывозил раненых из-под атак ВСУ
Российский боец рассказал, как вывозил раненых из-под атак ВСУ - РИА Новости, 06.05.2025
Российский боец рассказал, как вывозил раненых из-под атак ВСУ
Боец добровольческого отряда "Барс-13" с позывным "Сочи" рассказал РИА Новости, как эвакуировал более 300 раненых товарищей под свыше 30 атак вражеских БПЛА. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T23:36:00+03:00
2025-05-06T23:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Боец добровольческого отряда "Барс-13" с позывным "Сочи" рассказал РИА Новости, как эвакуировал более 300 раненых товарищей под свыше 30 атак вражеских БПЛА. "Я занимаюсь эвакуацией раненых из "красной" зоны, то есть довожу непосредственно до пункта, где их перевязывают и все. За моими плечами 300 (эвакуированных - ред). Конечно, я не люблю рассказывать о своих движениях", - сказал доброволец с позывным "Сочи". Он отметил, что все 300 эвакуированных бойцов выжили, и это для него самая большая награда. Также "Сочи" рассказал, что ВСУ, наблюдая за эвакуацией тяжело раненых, усиливают и направляют свое оружие для уничтожения тех, кто находится на грани жизни и смерти. "Непосредственно у нас было при эвакуации произведено более 30 атак БПЛА на меня. Каждая атака запоминается, потому что за твоей спиной находятся раненые пацаны, которых надо обязательно доставить. И то есть ты уже не обращаешь внимания на эти БПЛА, а везешь самое главное, чтобы боец выжил", – добавил военнослужащий. Ему запомнилась десятая атака вражеских БПЛА в момент эвакуации раненых с поля боя. По его словам, при этой атаке противник промахнулся и все остались живы. А на обломках дрона была именная подпись "From Georgia - за Украину за Грузию". "Все наши бойцы находятся непосредственно на передовой, рискуют жизнью ради нашей Родины. Ради того, чтобы наши все дети, жены, отцы, матери, как говорится, жили в спокойствии. Воюем изо всех сил, враг будет побежден и победа будет за нами", - сказал в завершении доброволец. Пятого мая доброволец с позывным "Сочи" при награждении командованием бойцов отряда "Барс-13" был удостоен двух наград: государственной медалью "За храбрость" и медалью министерства обороны "Воин Доброволец".
https://ria.ru/20250106/shturmovik-1992662749.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский боец рассказал, как вывозил раненых из-под атак ВСУ

Боец отряда Барс-13 рассказал, что эвакуировал более 300 раненых из красной зоны

© СоцсетиРоссийские военные с флагом России
Российские военные с флагом России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Соцсети
Российские военные с флагом России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Боец добровольческого отряда "Барс-13" с позывным "Сочи" рассказал РИА Новости, как эвакуировал более 300 раненых товарищей под свыше 30 атак вражеских БПЛА.
«
"Я занимаюсь эвакуацией раненых из "красной" зоны, то есть довожу непосредственно до пункта, где их перевязывают и все. За моими плечами 300 (эвакуированных - ред). Конечно, я не люблю рассказывать о своих движениях", - сказал доброволец с позывным "Сочи".
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Он отметил, что все 300 эвакуированных бойцов выжили, и это для него самая большая награда.
Также "Сочи" рассказал, что ВСУ, наблюдая за эвакуацией тяжело раненых, усиливают и направляют свое оружие для уничтожения тех, кто находится на грани жизни и смерти.
"Непосредственно у нас было при эвакуации произведено более 30 атак БПЛА на меня. Каждая атака запоминается, потому что за твоей спиной находятся раненые пацаны, которых надо обязательно доставить. И то есть ты уже не обращаешь внимания на эти БПЛА, а везешь самое главное, чтобы боец выжил", – добавил военнослужащий.
Ему запомнилась десятая атака вражеских БПЛА в момент эвакуации раненых с поля боя. По его словам, при этой атаке противник промахнулся и все остались живы. А на обломках дрона была именная подпись "From Georgia - за Украину за Грузию".
«
"Все наши бойцы находятся непосредственно на передовой, рискуют жизнью ради нашей Родины. Ради того, чтобы наши все дети, жены, отцы, матери, как говорится, жили в спокойствии. Воюем изо всех сил, враг будет побежден и победа будет за нами", - сказал в завершении доброволец.
Пятого мая доброволец с позывным "Сочи" при награждении командованием бойцов отряда "Барс-13" был удостоен двух наград: государственной медалью "За храбрость" и медалью министерства обороны "Воин Доброволец".
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