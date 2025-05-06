Российский боец рассказал, как вывозил раненых из-под атак ВСУ
Боец отряда Барс-13 рассказал, что эвакуировал более 300 раненых из красной зоны
© СоцсетиРоссийские военные с флагом России
© Соцсети
Российские военные с флагом России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Боец добровольческого отряда "Барс-13" с позывным "Сочи" рассказал РИА Новости, как эвакуировал более 300 раненых товарищей под свыше 30 атак вражеских БПЛА.
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"Я занимаюсь эвакуацией раненых из "красной" зоны, то есть довожу непосредственно до пункта, где их перевязывают и все. За моими плечами 300 (эвакуированных - ред). Конечно, я не люблю рассказывать о своих движениях", - сказал доброволец с позывным "Сочи".
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Он отметил, что все 300 эвакуированных бойцов выжили, и это для него самая большая награда.
Также "Сочи" рассказал, что ВСУ, наблюдая за эвакуацией тяжело раненых, усиливают и направляют свое оружие для уничтожения тех, кто находится на грани жизни и смерти.
"Непосредственно у нас было при эвакуации произведено более 30 атак БПЛА на меня. Каждая атака запоминается, потому что за твоей спиной находятся раненые пацаны, которых надо обязательно доставить. И то есть ты уже не обращаешь внимания на эти БПЛА, а везешь самое главное, чтобы боец выжил", – добавил военнослужащий.
Ему запомнилась десятая атака вражеских БПЛА в момент эвакуации раненых с поля боя. По его словам, при этой атаке противник промахнулся и все остались живы. А на обломках дрона была именная подпись "From Georgia - за Украину за Грузию".
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"Все наши бойцы находятся непосредственно на передовой, рискуют жизнью ради нашей Родины. Ради того, чтобы наши все дети, жены, отцы, матери, как говорится, жили в спокойствии. Воюем изо всех сил, враг будет побежден и победа будет за нами", - сказал в завершении доброволец.
Пятого мая доброволец с позывным "Сочи" при награждении командованием бойцов отряда "Барс-13" был удостоен двух наград: государственной медалью "За храбрость" и медалью министерства обороны "Воин Доброволец".
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