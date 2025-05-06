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В Раменском объявили угрозу воздушной опасности - РИА Новости, 06.05.2025
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17:13 06.05.2025 (обновлено: 17:14 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/ramenskoe-2015333481.html
В Раменском объявили угрозу воздушной опасности
В Раменском объявили угрозу воздушной опасности - РИА Новости, 06.05.2025
В Раменском объявили угрозу воздушной опасности
Администрация Раменского предупредила в Telegram-канале об угрозе воздушной опасности и советует избегать открытой местности. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:13:00+03:00
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раменское
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация Раменского предупредила в Telegram-канале об угрозе воздушной опасности и советует избегать открытой местности. "Существует воздушная опасность! Будьте внимательны, ждите дополнительной информации", - отмечается в канале администрации, созданном для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера. В данном сообщении граждан призвали избегать открытой местности, а также отойти от окон. "Переместитесь в центральную часть здания или подвальное помещение, если это возможно. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении администрации.
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раменское, происшествия
Раменское, Происшествия
В Раменском объявили угрозу воздушной опасности

Администрация Раменского предупредила об угрозе воздушной опасности

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Администрация Раменского предупредила в Telegram-канале об угрозе воздушной опасности и советует избегать открытой местности.
«
"Существует воздушная опасность! Будьте внимательны, ждите дополнительной информации", - отмечается в канале администрации, созданном для оперативного информирования жителей о случаях возникновения угроз различного характера.
В данном сообщении граждан призвали избегать открытой местности, а также отойти от окон.
"Переместитесь в центральную часть здания или подвальное помещение, если это возможно. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении администрации.
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