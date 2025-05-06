https://ria.ru/20250506/pvo-2015398207.html
ПВО за вечер сбила 57 украинских дронов над территорией России
ПВО за вечер сбила 57 украинских дронов над территорией России - РИА Новости, 06.05.2025
ПВО за вечер сбила 57 украинских дронов над территорией России
Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером сбили 57 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями и Крымом, РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:31:00+03:00
2025-05-06T21:31:00+03:00
2025-05-06T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
рязанская область
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером сбили 57 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями и Крымом, заявили в Минобороны."В течение вечера 6 мая, после 18:40 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Курской области, семь — над территорией Орловской области, два — над территорией Калужской области, два — над территорией Рязанской области и один — над территорией Республики Крым", — говорится в материале.Ранее там также сообщили об уничтожении 13 украинских БПЛА над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом. Мэр Сергей Собянин отметил, что системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, летевших на столицу. Позже он добавил, что атака еще двух дронов, направлявшихся в сторону Москвы, отражена. В аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.Прошлой ночью над территорией России уничтожили 105 украинских дронов, из них 19 пытались атаковать Москву. По словам Собянина, во всех случаях обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевский режим продолжает демонстрировать позицию, ориентированную на продолжение войны, и пытается наносить удары по объектам мирной, гражданской инфраструктуры. Но система противовоздушной обороны действует эффективно, а российские военные "делают славную работу", подчеркнул он.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20250506/rszo-2015398699.html
https://ria.ru/20250506/pvo-2015195533.html
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