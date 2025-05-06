Рейтинг@Mail.ru
ПВО за вечер сбила 57 украинских дронов над территорией России - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 06.05.2025 (обновлено: 23:16 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/pvo-2015398207.html
ПВО за вечер сбила 57 украинских дронов над территорией России
ПВО за вечер сбила 57 украинских дронов над территорией России - РИА Новости, 06.05.2025
ПВО за вечер сбила 57 украинских дронов над территорией России
Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером сбили 57 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями и Крымом, РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T21:31:00+03:00
2025-05-06T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
рязанская область
брянская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c0d91a5c32aa060c78837cf282f12d.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером сбили 57 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями и Крымом, заявили в Минобороны."В течение вечера 6 мая, после 18:40 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Курской области, семь — над территорией Орловской области, два — над территорией Калужской области, два — над территорией Рязанской области и один — над территорией Республики Крым", — говорится в материале.Ранее там также сообщили об уничтожении 13 украинских БПЛА над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом. Мэр Сергей Собянин отметил, что системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, летевших на столицу. Позже он добавил, что атака еще двух дронов, направлявшихся в сторону Москвы, отражена. В аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.Прошлой ночью над территорией России уничтожили 105 украинских дронов, из них 19 пытались атаковать Москву. По словам Собянина, во всех случаях обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевский режим продолжает демонстрировать позицию, ориентированную на продолжение войны, и пытается наносить удары по объектам мирной, гражданской инфраструктуры. Но система противовоздушной обороны действует эффективно, а российские военные "делают славную работу", подчеркнул он.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20250506/rszo-2015398699.html
https://ria.ru/20250506/pvo-2015195533.html
россия
рязанская область
брянская область
курская область
республика крым
калужская область
орловская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997255940_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57d724bf75bc7135af78ba241501960f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, рязанская область, брянская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, калужская область, орловская область, сергей собянин, москва, дмитрий песков, домодедово (аэропорт)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Рязанская область, Брянская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Калужская область, Орловская область, Сергей Собянин, Москва, Дмитрий Песков, Домодедово (аэропорт)
ПВО за вечер сбила 57 украинских дронов над территорией России

Средства ПВО за вечер уничтожили 57 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор"
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа зенитного ракетного комплекса "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник вечером сбили 57 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской областями и Крымом, заявили в Минобороны.
"В течение вечера 6 мая, после 18:40 мск, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 — над территорией Брянской области, 14 — над территорией Курской области, семь — над территорией Орловской области, два — над территорией Калужской области, два — над территорией Рязанской области и один — над территорией Республики Крым", — говорится в материале.
Уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ на донецком направлении - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Российские военные уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
Вчера, 21:32
Ранее там также сообщили об уничтожении 13 украинских БПЛА над Калужской и Тульской областями и над Московским регионом.
Мэр Сергей Собянин отметил, что системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника, летевших на столицу. Позже он добавил, что атака еще двух дронов, направлявшихся в сторону Москвы, отражена. В аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.
Прошлой ночью над территорией России уничтожили 105 украинских дронов, из них 19 пытались атаковать Москву. По словам Собянина, во всех случаях обошлось без серьезных разрушений и пострадавших.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, киевский режим продолжает демонстрировать позицию, ориентированную на продолжение войны, и пытается наносить удары по объектам мирной, гражданской инфраструктуры. Но система противовоздушной обороны действует эффективно, а российские военные "делают славную работу", подчеркнул он.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Владимирской области ночью уничтожили беспилотник
Вчера, 07:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьРязанская областьБрянская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика КрымВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКалужская областьОрловская областьСергей СобянинМоскваДмитрий ПесковДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала