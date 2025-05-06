https://ria.ru/20250506/pvo-2015196354.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ в 11 регионах, включая Московский, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:38:00+03:00
2025-05-06T07:38:00+03:00
2025-05-06T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
пензенская область
самарская область
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ в 11 регионах, включая Московский, рассказали в Минобороны."В течение прошедшей ночи, с 21:00 до 4:00, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — отметили в ведомстве.Большинство из них — 32 дрона — ликвидировали над Брянской областью. Кроме того:Киев практически ежедневно направляет дроны на объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА