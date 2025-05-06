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Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 06.05.2025 (обновлено: 08:43 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/pvo-2015196354.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ в 11 регионах, включая Московский, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:38:00+03:00
2025-05-06T08:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
пензенская область
самарская область
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ в 11 регионах, включая Московский, рассказали в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи, с 21:00 до 4:00, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, — отметили в ведомстве.Большинство из них — 32 дрона — ликвидировали над Брянской областью. Кроме того:Киев практически ежедневно направляет дроны на объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область
пензенская область
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Силы ПВО за ночь уничтожили 105 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 105 украинских БПЛА

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Силы ПВО за ночь сбили 105 дронов ВСУ в 11 регионах, включая Московский, рассказали в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи, с 21:00 до 4:00, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — отметили в ведомстве.

Большинство из них — 32 дрона — ликвидировали над Брянской областью. Кроме того:
  • в Воронежской области сбили 22 БПЛА;
  • в Московском регионе — 19;
  • в Пензенской области — десять;
  • в Калужской — девять;
  • в Белгородской — шесть;
  • в Липецкой и Самарской — по два;
  • во Владимирской, Курской и Ростовской — по одному.
Киев практически ежедневно направляет дроны на объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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