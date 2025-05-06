https://ria.ru/20250506/pvo-2015195533.html

В Владимирской области ночью уничтожили беспилотник

В Владимирской области ночью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 06.05.2025

В Владимирской области ночью уничтожили беспилотник

На территории Владимирской области ночью уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:29:00+03:00

2025-05-06T07:29:00+03:00

2025-05-06T07:29:00+03:00

происшествия

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На территории Владимирской области ночью уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Ночью на территории Владимирской области силами ПВО уничтожен БПЛА", - написал Авдеев. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимирская область, александр авдеев (дипломат)