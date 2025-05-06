https://ria.ru/20250506/pvo-2015195533.html
В Владимирской области ночью уничтожили беспилотник
В Владимирской области ночью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 06.05.2025
В Владимирской области ночью уничтожили беспилотник
На территории Владимирской области ночью уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:29:00+03:00
2025-05-06T07:29:00+03:00
2025-05-06T07:29:00+03:00
происшествия
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На территории Владимирской области ночью уничтожен БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "Ночью на территории Владимирской области силами ПВО уничтожен БПЛА", - написал Авдеев. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
владимирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимирская область, александр авдеев (дипломат)
Происшествия, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат)
В Владимирской области ночью уничтожили беспилотник
Авдеев: на территории Владимирской области ночью уничтожен БПЛА