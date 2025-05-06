https://ria.ru/20250506/pvo-2015177608.html

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву - РИА Новости, 06.05.2025

Силы ПВО уничтожили еще один БПЛА, летевший на Москву

Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T01:47:00+03:00

2025-05-06T01:47:00+03:00

2025-05-06T01:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

безопасность

сергей собянин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ещё один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны РФ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что силы ПВО отразили атаку пяти БПЛА, летевших на Москву, обломки одного из беспилотников упали на Каширском шоссе, пострадавших, предварительно, нет."Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, безопасность, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)