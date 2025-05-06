https://ria.ru/20250506/putin-2015347267.html

Путин поговорил с Нетаньяху

Путин поговорил с Нетаньяху - РИА Новости, 06.05.2025

Путин поговорил с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:45:00+03:00

2025-05-06T17:45:00+03:00

2025-05-06T18:30:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", — отметили в пресс-службе.Подробности беседы:В Кремле также отметили, что память о героях Великой Отечественной войны свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая тоже имеет статус государственного праздника.

https://ria.ru/20241107/putin-1982553994.html

https://ria.ru/20250405/netanjahu-2009546124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, биньямин нетаньяху, израиль, россия