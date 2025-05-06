Рейтинг@Mail.ru
Путин поговорил с Нетаньяху - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 06.05.2025 (обновлено: 18:30 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/putin-2015347267.html
Путин поговорил с Нетаньяху
Путин поговорил с Нетаньяху - РИА Новости, 06.05.2025
Путин поговорил с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:45:00+03:00
2025-05-06T18:30:00+03:00
в мире
владимир путин
биньямин нетаньяху
израиль
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:171:2048:1323_1920x0_80_0_0_9bc45e6cd79efa8a905844e85048329a.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле.&quot;Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху&quot;, — отметили в пресс-службе.Подробности беседы:В Кремле также отметили, что память о героях Великой Отечественной войны свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая тоже имеет статус государственного праздника.
https://ria.ru/20241107/putin-1982553994.html
https://ria.ru/20250405/netanjahu-2009546124.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949866338_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_fe5ab69dd2710b0dc993f4a54f88b09e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, биньямин нетаньяху, израиль, россия
В мире, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Россия
Путин поговорил с Нетаньяху

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле.
«

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", — отметили в пресс-службе.

Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал об отношениях с Нетаньяху
7 ноября 2024, 23:43
Подробности беседы:
  • Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений;
  • лидеры отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории;
  • обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы;
  • подчеркнули решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма;
  • Путин передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.
В Кремле также отметили, что память о героях Великой Отечественной войны свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая тоже имеет статус государственного праздника.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Нетаньяху обсудит с Трампом новые пошлины США на импорт
5 апреля, 17:19
 
В миреВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИзраильРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала