Путин поговорил с Нетаньяху
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили в Кремле.
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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху", — отметили в пресс-службе.
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Подробности беседы:
- Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе и актуальные вопросы двусторонних отношений;
- лидеры отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра ее итогов и фальсификации истории;
- обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы;
- подчеркнули решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма;
- Путин передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.
В Кремле также отметили, что память о героях Великой Отечественной войны свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая тоже имеет статус государственного праздника.
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