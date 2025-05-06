https://ria.ru/20250506/putin-2015280746.html
Путин высказался о возвращении зарубежных компаний
Путин высказался о возвращении зарубежных компаний - РИА Новости, 06.05.2025
Путин высказался о возвращении зарубежных компаний
Необходим баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос возвращения ушедших с... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:25:00+03:00
2025-05-06T14:25:00+03:00
2025-05-06T14:35:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
алексей репик
деловая россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Необходим баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран.Председатель "Деловой России" Алексей Репик на встрече с Путиным во вторник представил президенту ряд предложений, касающихся экономического развития РФ. Один из пунктов касался зарубежного бизнеса, который ушел из РФ."Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится, - анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов", - сказал Путин.Репик отметил, что сейчас необходимо очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов российской экономики. По словам Репика, конкуренция всегда идет на пользу, но национальные интересы российской экономики должны быть приоритетом."Я с Вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия", - ответил Путин.
https://ria.ru/20250424/kostin-2013168154.html
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россия, экономика, владимир путин, алексей репик, деловая россия
Россия, Экономика, Владимир Путин, Алексей Репик, Деловая Россия
Путин высказался о возвращении зарубежных компаний
Путин призвал к балансу между конкуренцией и защитой национальных производителей
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Необходим баланс между развитием конкуренции и защитой российских производителей, сообщил президент РФ Владимир Путин, комментируя вопрос возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран.
Председатель "Деловой России
" Алексей Репик
на встрече с Путиным
во вторник представил президенту ряд предложений, касающихся экономического развития РФ
. Один из пунктов касался зарубежного бизнеса, который ушел из РФ.
"Тоже очень хороший и очень актуальный, мне кажется, пункт, все более и более актуальным становится, - анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов", - сказал Путин.
Репик отметил, что сейчас необходимо очень внимательно подойти к вопросу потенциального притока новых-старых резидентов российской экономики. По словам Репика, конкуренция всегда идет на пользу, но национальные интересы российской экономики должны быть приоритетом.
"Я с Вами согласен. Мы обязательно это обговорим, пообсуждаем, здесь баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя, тем более если наши национальные производители проинвестировали в те или другие предприятия", - ответил Путин.