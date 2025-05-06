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Путин поприветствовал участников слета "Послы Победы. Москва"
Путин поприветствовал участников слета "Послы Победы. Москва" - РИА Новости, 06.05.2025
Путин поприветствовал участников слета "Послы Победы. Москва"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского слета "Послы Победы. Москва", отметив их вклад в развитие тенденций добровольчества, а РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:24:00+03:00
2025-05-06T14:24:00+03:00
2025-05-06T14:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского слета "Послы Победы. Москва", отметив их вклад в развитие тенденций добровольчества, а также в реализацию инициатив, направленных на поддержку военных СВО и их близких. "Приветствую вас на Всероссийском слёте "Послы Победы. Москва". Вам, победителям ежегодного конкурса, выпала высокая честь - участвовать в организации и проведении юбилейного Парада Победы и других праздничных мероприятий. Знаю, что каждый из вас внёс значимый вклад в развитие традиций добровольчества в нашей стране, в реализацию востребованных инициатив, направленных на сбережение памяти о Великой Отечественной войне, поддержку ветеранов, участников специальной военной операции и их близких, многое сделал для патриотического воспитания детей и молодёжи. Ваша ответственная гражданская, жизненная позиция заслуживает глубокого признания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. . Президент выразил уверенность в том, что мероприятие пройдёт на достойном уровне, будет содействовать развитию Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".
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общество, россия, владимир путин, волонтеры победы, акция "бессмертный полк"
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Волонтеры Победы, Акция "Бессмертный полк"
Путин поприветствовал участников слета "Послы Победы. Москва"
Путин отметил вклад слета "Послы Победы. Москва" в поддержку военных СВО