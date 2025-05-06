https://ria.ru/20250506/putin-2015280593.html

Путин поприветствовал участников слета "Послы Победы. Москва"

Путин поприветствовал участников слета "Послы Победы. Москва" - РИА Новости, 06.05.2025

Путин поприветствовал участников слета "Послы Победы. Москва"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского слета "Послы Победы. Москва", отметив их вклад в развитие тенденций добровольчества, а РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:24:00+03:00

2025-05-06T14:24:00+03:00

2025-05-06T14:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

волонтеры победы

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийского слета "Послы Победы. Москва", отметив их вклад в развитие тенденций добровольчества, а также в реализацию инициатив, направленных на поддержку военных СВО и их близких. "Приветствую вас на Всероссийском слёте "Послы Победы. Москва". Вам, победителям ежегодного конкурса, выпала высокая честь - участвовать в организации и проведении юбилейного Парада Победы и других праздничных мероприятий. Знаю, что каждый из вас внёс значимый вклад в развитие традиций добровольчества в нашей стране, в реализацию востребованных инициатив, направленных на сбережение памяти о Великой Отечественной войне, поддержку ветеранов, участников специальной военной операции и их близких, многое сделал для патриотического воспитания детей и молодёжи. Ваша ответственная гражданская, жизненная позиция заслуживает глубокого признания", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. . Президент выразил уверенность в том, что мероприятие пройдёт на достойном уровне, будет содействовать развитию Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".

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общество, россия, владимир путин, волонтеры победы, акция "бессмертный полк"