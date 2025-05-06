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Путин оценил развитие онлайн-торговли в России - РИА Новости, 06.05.2025
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14:24 06.05.2025 (обновлено: 15:39 06.05.2025)
https://ria.ru/20250506/putin-2015280362.html
Путин оценил развитие онлайн-торговли в России
Путин оценил развитие онлайн-торговли в России - РИА Новости, 06.05.2025
Путин оценил развитие онлайн-торговли в России
Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T14:24:00+03:00
2025-05-06T15:39:00+03:00
россия
владимир путин
алексей репик
деловая россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник провел встречу с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. В ходе встречи была затронута тема электронной торговли."Развивается семимильными шагами", - прокомментировал Путин состояние онлайн-торговли в РФ.
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россия, владимир путин, алексей репик, деловая россия
Россия, Владимир Путин, Алексей Репик, Деловая Россия
Путин оценил развитие онлайн-торговли в России

Путин заявил, что онлайн-торговля развивается в России семимильными шагами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик во время встречи. 6 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Общероссийской общественной организации Деловая Россия Алексей Репик во время встречи. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик во время встречи. 6 мая 2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник провел встречу с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. В ходе встречи была затронута тема электронной торговли.
«
"Развивается семимильными шагами", - прокомментировал Путин состояние онлайн-торговли в РФ.
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