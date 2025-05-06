Путин оценил развитие онлайн-торговли в России
Путин заявил, что онлайн-торговля развивается в России семимильными шагами
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик во время встречи. 6 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик во время встречи. 6 мая 2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник провел встречу с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. В ходе встречи была затронута тема электронной торговли.
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"Развивается семимильными шагами", - прокомментировал Путин состояние онлайн-торговли в РФ.
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