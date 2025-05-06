https://ria.ru/20250506/putin-2015280362.html

Путин оценил развитие онлайн-торговли в России

Путин оценил развитие онлайн-торговли в России - РИА Новости, 06.05.2025

Путин оценил развитие онлайн-торговли в России

Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T14:24:00+03:00

2025-05-06T14:24:00+03:00

2025-05-06T15:39:00+03:00

россия

владимир путин

алексей репик

деловая россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами, заявил президент России Владимир Путин.Путин во вторник провел встречу с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. В ходе встречи была затронута тема электронной торговли."Развивается семимильными шагами", - прокомментировал Путин состояние онлайн-торговли в РФ.

https://realty.ria.ru/20250430/vkusvill-2014284878.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, алексей репик, деловая россия