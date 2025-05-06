https://ria.ru/20250506/putin-2015272026.html

Отец Илона Маска неожиданно высказался о Путине

Отец Илона Маска неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 06.05.2025

Отец Илона Маска неожиданно высказался о Путине

Президент России Владимир Путин вызывает определенное уважение, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол в интервью Going Underground. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:46:00+03:00

2025-05-06T13:46:00+03:00

2025-05-06T13:46:00+03:00

россия

владимир путин

илон маск

в мире

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вызывает определенное уважение, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол в интервью Going Underground."Путин, безусловно, вызывает определенное уважение. Он уже долгое время находится у власти, и, если прислушаться к его выступлениям, то он звучит вполне неплохо. В его словах часто слышны разумные и взвешенные идеи", — заявил он.По мнению Эррола Маска, российский лидер действует в интересах своего государства, которое на протяжении веков играло значимую роль в истории."Стоит России добиться какого-либо успеха, как все тут же начинают воспринимать это с напряженным вниманием", — указал Маск.Эррол также добавил, что многие знаменитые писатели, художники и ученые были выходцами именно из России.

https://ria.ru/20250506/kiev-2015210329.html

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россия, владимир путин, илон маск, в мире