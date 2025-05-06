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Отец Илона Маска неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 06.05.2025
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13:46 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/putin-2015272026.html
Отец Илона Маска неожиданно высказался о Путине
Отец Илона Маска неожиданно высказался о Путине - РИА Новости, 06.05.2025
Отец Илона Маска неожиданно высказался о Путине
Президент России Владимир Путин вызывает определенное уважение, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол в интервью Going Underground. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:46:00+03:00
2025-05-06T13:46:00+03:00
россия
владимир путин
илон маск
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вызывает определенное уважение, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол в интервью Going Underground."Путин, безусловно, вызывает определенное уважение. Он уже долгое время находится у власти, и, если прислушаться к его выступлениям, то он звучит вполне неплохо. В его словах часто слышны разумные и взвешенные идеи", — заявил он.По мнению Эррола Маска, российский лидер действует в интересах своего государства, которое на протяжении веков играло значимую роль в истории."Стоит России добиться какого-либо успеха, как все тут же начинают воспринимать это с напряженным вниманием", — указал Маск.Эррол также добавил, что многие знаменитые писатели, художники и ученые были выходцами именно из России.
https://ria.ru/20250506/kiev-2015210329.html
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россия, владимир путин, илон маск, в мире
Россия, Владимир Путин, Илон Маск, В мире
Отец Илона Маска неожиданно высказался о Путине

Отец Илона Маска Эррол: Путин вызывает определенное уважение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вызывает определенное уважение, заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол в интервью Going Underground.
«
"Путин, безусловно, вызывает определенное уважение. Он уже долгое время находится у власти, и, если прислушаться к его выступлениям, то он звучит вполне неплохо. В его словах часто слышны разумные и взвешенные идеи", — заявил он.
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По мнению Эррола Маска, российский лидер действует в интересах своего государства, которое на протяжении веков играло значимую роль в истории.
«
"Стоит России добиться какого-либо успеха, как все тут же начинают воспринимать это с напряженным вниманием", — указал Маск.
Эррол также добавил, что многие знаменитые писатели, художники и ученые были выходцами именно из России.
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