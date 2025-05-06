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Путин и Пезешкиан обсудили торгово-инвестиционные связи
Путин и Пезешкиан обсудили торгово-инвестиционные связи - РИА Новости, 06.05.2025
Путин и Пезешкиан обсудили торгово-инвестиционные связи
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили расширение торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:37:00+03:00
2025-05-06T13:37:00+03:00
2025-05-06T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили расширение торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных проектов в сфере транспорта и энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. "Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - говорится в сообщении.
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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире
Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, В мире
Путин и Пезешкиан обсудили торгово-инвестиционные связи
Путин и Пезешкиан обсудили расширение торгово-инвестиционных связей