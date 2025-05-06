https://ria.ru/20250506/putin-2015270055.html

Путин и Пезешкиан обсудили торгово-инвестиционные связи

Путин и Пезешкиан обсудили торгово-инвестиционные связи - РИА Новости, 06.05.2025

Путин и Пезешкиан обсудили торгово-инвестиционные связи

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили расширение торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:37:00+03:00

2025-05-06T13:37:00+03:00

2025-05-06T13:37:00+03:00

россия

иран

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили расширение торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных проектов в сфере транспорта и энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. "Особое внимание уделено расширению взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, в том числе за счет реализации крупных совместных проектов в сфере транспорта и энергетики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/iran-2015269609.html

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россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, в мире