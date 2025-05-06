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Путин встретится с председателем "Деловой России"
Путин встретится с председателем "Деловой России" - РИА Новости, 06.05.2025
Путин встретится с председателем "Деловой России"
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле председателя "Деловой России" Алексея Репика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:25:00+03:00
2025-05-06T13:25:00+03:00
2025-05-06T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле председателя "Деловой России" Алексея Репика, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент работает в Кремле. В середине дня будет одна из встреч президента... Президент примет председателя "Деловой России" Алексея Репика", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что предпринимательская повестка для Путина всегда является одним из приоритетов. "Кроме того, сейчас уже идет полным ходом подготовка к юбилейному 20-му съезду "Деловой России". Как раз в этой связи в рамках этой подготовки Репик и будет докладывать президенту, как обстоят дела и какие вопросы на повестке", - добавил Песков.
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Политика, Россия, Алексей Репик, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Деловая Россия
Путин встретится с председателем "Деловой России"
Песков: Путин примет в Кремле председателя "Деловой России" Репика