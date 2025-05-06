https://ria.ru/20250506/putin-2015268154.html

Путин выразил соболезнования Пезешкиану после взрыва в Шахид-Раджаи

Путин выразил соболезнования Пезешкиану после взрыва в Шахид-Раджаи - РИА Новости, 06.05.2025

Путин выразил соболезнования Пезешкиану после взрыва в Шахид-Раджаи

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:24:00+03:00

2025-05-06T13:24:00+03:00

2025-05-06T13:35:00+03:00

в мире

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, сообщает пресс-служба Кремля.МВД Ирана ранее заявило, что к взрыву, произошедшему 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1,2 тысячи пострадали."Владимир Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи 26 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250506/iran-2015269609.html

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в мире, масуд пезешкиан, иран, россия, владимир путин