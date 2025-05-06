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Путин выразил соболезнования Пезешкиану после взрыва в Шахид-Раджаи
Путин выразил соболезнования Пезешкиану после взрыва в Шахид-Раджаи - РИА Новости, 06.05.2025
Путин выразил соболезнования Пезешкиану после взрыва в Шахид-Раджаи
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:24:00+03:00
2025-05-06T13:24:00+03:00
2025-05-06T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи, сообщает пресс-служба Кремля.МВД Ирана ранее заявило, что к взрыву, произошедшему 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган, привела халатность. В результате происшествия по меньшей мере 70 человек погибли, не менее 1,2 тысячи пострадали."Владимир Путин еще раз выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи 26 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
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в мире, масуд пезешкиан, иран, россия, владимир путин
В мире, Масуд Пезешкиан, Иран, Россия, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования Пезешкиану после взрыва в Шахид-Раджаи
Путин выразил соболезнования Пезешкиану после взрыва в порту Шахид-Раджаи