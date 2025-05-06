Рейтинг@Mail.ru
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/psb-2015242556.html
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске - РИА Новости, 06.05.2025
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске
Мобильный офис ПСБ начал работу в освобожденном городе Украинск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:15:00+03:00
2025-05-06T12:15:00+03:00
донецкая народная республика
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015240310_0:282:881:778_1920x0_80_0_0_ec42450103d9330f79b4d61b1d8a22f8.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мобильный офис ПСБ начал работу в освобожденном городе Украинск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. На первом этапе обслуживания горожане смогут оформить моментальные дебетовые карты – они выдаются в день обращения и на них можно получать зарплаты, пособия и пенсии. Чтобы их оформить, получателю нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. "В Украинске сейчас проживают в основном граждане старшего поколения, и организация банковского обслуживания этой категории клиентов на освобожденных территориях – приоритетный вопрос. Важно обеспечить местных жителей необходимыми финансовыми инструментами и максимально поддержать в период восстановления жизнедеятельности города", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика. Он подчеркнул, что по графику выезды в город запланированы несколько раз в неделю. Также Бобрик отметил, что перечень услуг, доступных жителям Украинска, будет расширяться. В пресс-службе сообщили, что город стал третьим населенным пунктом в ДНР, в котором банк обеспечил работу мобильного офиса за недавнее время. Ранее выездное обслуживание запустили в Курахове и Горняке.
https://ria.ru/20250430/psb-2014353104.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015240310_0:213:881:874_1920x0_80_0_0_514b14038fcafb2eaad45864b7074b4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, псб (банк псб)
Донецкая Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске

Мобильный офис ПСБ открылся в освобожденном Украинске

© Фото : пресс-служба ПСБПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба ПСБ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мобильный офис ПСБ начал работу в освобожденном городе Украинск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.
На первом этапе обслуживания горожане смогут оформить моментальные дебетовые карты – они выдаются в день обращения и на них можно получать зарплаты, пособия и пенсии. Чтобы их оформить, получателю нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.
ПСБ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
ПСБ запустил обмен наличных гривен на рубли в освобожденном Курахове в ДНР
30 апреля, 14:14
"В Украинске сейчас проживают в основном граждане старшего поколения, и организация банковского обслуживания этой категории клиентов на освобожденных территориях – приоритетный вопрос. Важно обеспечить местных жителей необходимыми финансовыми инструментами и максимально поддержать в период восстановления жизнедеятельности города", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.
Он подчеркнул, что по графику выезды в город запланированы несколько раз в неделю. Также Бобрик отметил, что перечень услуг, доступных жителям Украинска, будет расширяться.
В пресс-службе сообщили, что город стал третьим населенным пунктом в ДНР, в котором банк обеспечил работу мобильного офиса за недавнее время. Ранее выездное обслуживание запустили в Курахове и Горняке.
 
Донецкая Народная РеспубликаПСБ (Банк ПСБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала