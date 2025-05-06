https://ria.ru/20250506/psb-2015242556.html
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске - РИА Новости, 06.05.2025
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске
Мобильный офис ПСБ начал работу в освобожденном городе Украинск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T12:15:00+03:00
2025-05-06T12:15:00+03:00
2025-05-06T12:15:00+03:00
донецкая народная республика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мобильный офис ПСБ начал работу в освобожденном городе Украинск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка. На первом этапе обслуживания горожане смогут оформить моментальные дебетовые карты – они выдаются в день обращения и на них можно получать зарплаты, пособия и пенсии. Чтобы их оформить, получателю нужно предъявить документ, удостоверяющий личность. "В Украинске сейчас проживают в основном граждане старшего поколения, и организация банковского обслуживания этой категории клиентов на освобожденных территориях – приоритетный вопрос. Важно обеспечить местных жителей необходимыми финансовыми инструментами и максимально поддержать в период восстановления жизнедеятельности города", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика. Он подчеркнул, что по графику выезды в город запланированы несколько раз в неделю. Также Бобрик отметил, что перечень услуг, доступных жителям Украинска, будет расширяться. В пресс-службе сообщили, что город стал третьим населенным пунктом в ДНР, в котором банк обеспечил работу мобильного офиса за недавнее время. Ранее выездное обслуживание запустили в Курахове и Горняке.
https://ria.ru/20250430/psb-2014353104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, псб (банк псб)
Донецкая Народная Республика, ПСБ (Банк ПСБ)
ПСБ запустил работу мобильного офиса в освобожденном Украинске
Мобильный офис ПСБ открылся в освобожденном Украинске
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мобильный офис ПСБ начал работу в освобожденном городе Украинск Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба банка.
На первом этапе обслуживания горожане смогут оформить моментальные дебетовые карты – они выдаются в день обращения и на них можно получать зарплаты, пособия и пенсии. Чтобы их оформить, получателю нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.
"В Украинске сейчас проживают в основном граждане старшего поколения, и организация банковского обслуживания этой категории клиентов на освобожденных территориях – приоритетный вопрос. Важно обеспечить местных жителей необходимыми финансовыми инструментами и максимально поддержать в период восстановления жизнедеятельности города", – приводит пресс-служба слова управляющего Донецким филиалом ПСБ Александра Бобрика.
Он подчеркнул, что по графику выезды в город запланированы несколько раз в неделю. Также Бобрик отметил, что перечень услуг, доступных жителям Украинска, будет расширяться.
В пресс-службе сообщили, что город стал третьим населенным пунктом в ДНР, в котором банк обеспечил работу мобильного офиса за недавнее время. Ранее выездное обслуживание запустили в Курахове и Горняке.