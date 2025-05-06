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Прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
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11:32 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/prokuratura-2015228940.html
Прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве
Прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве - РИА Новости, 06.05.2025
Прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве
Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T11:32:00+03:00
2025-05-06T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы, сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства. "В соответствии с решением оперативного штаба Москвы, в столице действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов кроме тех, которые необходимы для государственных нужд… Несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели, влечет за собой установленную законом ответственность", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность по статье 11.4 КоАП РФ. Для граждан это штрафы до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - вплоть до административного приостановления деятельности до 90 суток. Кроме того, статьей 271.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства России и наказание в виде лишения свободы. О фактах нарушений законодательства, в том числе обнаружения в воздушном пространстве Москвы беспилотных летательных аппаратов, прокуратура рекомендует сообщать в правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250409/bespilotniki-2010269049.html
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москва, россия, безопасность
Москва, Россия, Безопасность
Прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве

Прокуратура Москвы напомнила о наказании за несанкционированный запуск дронов

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов в воздушном пространстве столицы, сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.
"В соответствии с решением оперативного штаба Москвы, в столице действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов кроме тех, которые необходимы для государственных нужд… Несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели, влечет за собой установленную законом ответственность", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что нарушение правил использования воздушного пространства влечет административную ответственность по статье 11.4 КоАП РФ. Для граждан это штрафы до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - вплоть до административного приостановления деятельности до 90 суток.
Кроме того, статьей 271.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства России и наказание в виде лишения свободы.
О фактах нарушений законодательства, в том числе обнаружения в воздушном пространстве Москвы беспилотных летательных аппаратов, прокуратура рекомендует сообщать в правоохранительные органы.
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