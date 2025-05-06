https://ria.ru/20250506/proekt-2015335391.html

Sputnik Узбекистан и Русский дом представили документальный проект

Sputnik Узбекистан и Русский дом представили документальный проект - РИА Новости, 06.05.2025

Sputnik Узбекистан и Русский дом представили документальный проект

Международное информационное агентство Sputnik Узбекистан и Русский дом в Ташкенте представили во вторник документальный проект "Лица Победы" об участниках... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T17:50:00+03:00

2025-05-06T17:50:00+03:00

2025-05-06T17:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

ташкент

ленинград

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

волонтеры победы

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ТАШКЕНТ, 6 мая – РИА Новости. Международное информационное агентство Sputnik Узбекистан и Русский дом в Ташкенте представили во вторник документальный проект "Лица Победы" об участниках Великой отечественной войны, живущих в республике, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в своем Telegram-канале. "Сегодня в столице Узбекистана прошел первый показ документальных фильмов "Лица Победы" — совместного проекта международного информационного агентства Sputnik Узбекистан и Русского дома в Ташкенте", - говорится в сообщении. На премьере проекта об узбекистанцах –участниках Великой отечественной войны и блокадниках Ленинграда, присутствовали сами ветераны, представители посольства РФ и Россотрудничества, движения "Волонтеры Победы", студенты, школьники, журналисты. "Герои фильма, рассказывают о таком, чего и врагу не пожелаешь. А во время съемки проекта им пришлось заново погрузиться в тот ужас, который они пережили более восьмидесяти лет назад, вспомнить и рассказать о пройденном и, к несчастью, пережить тот кошмар еще раз", - отмечается в сообщении. После часовой премьеры зрители поделились не только впечатлениями от просмотра, но и воспоминаниями о своих родных, вернувшихся и невернувшихся с той войны, об отношении к истории и о том, как ее сохраняют благодарные потомки и передают следующим поколениям, добавили в Россотрудничестве. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника Великой Отечественной войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в войне 1941-1945 годов участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250506/tashkent-2015263055.html

https://ria.ru/20250506/kontsert-2015200052.html

узбекистан

ташкент

ленинград

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узбекистан, ташкент, ленинград, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), волонтеры победы