https://ria.ru/20250506/prizyvy-2015221424.html

Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста

Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста - РИА Новости, 06.05.2025

Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста

В Крыму задержали местного жителя, призывавшего к уничтожению моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:52:00+03:00

2025-05-06T10:52:00+03:00

2025-05-06T11:48:00+03:00

происшествия

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя, призывавшего к уничтожению моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ."Установлено, что 52-летний безработный житель поселка городского типа Советский являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, которые созданы для размещения антироссийских публикаций, дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и русофобских постов. В одном из таких чатов гражданин разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста", — говорится в релизе.Против задержанного возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Суд отправил его под стражу на два месяца.Ему грозит до семи лет лишения свободы.Крымский мост дважды становился объектом украинских террористических атак. Так, 8 октября 2022 года там подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн на железнодорожных путях и частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. В ночь на 17 июля 2023 года террористы атаковали мост двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть, погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя Cлужба безопасности Украины.Кроме того, ВСУ при помощи американских и британских специалистов не раз пытались наносить удары по мосту ракетами ATACMS.

https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html

https://ria.ru/20250430/fsb-2014290555.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, крымский мост