https://ria.ru/20250506/prizyvy-2015221424.html
Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста
Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста - РИА Новости, 06.05.2025
Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста
В Крыму задержали местного жителя, призывавшего к уничтожению моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:52:00+03:00
2025-05-06T10:52:00+03:00
2025-05-06T11:48:00+03:00
происшествия
республика крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя, призывавшего к уничтожению моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ."Установлено, что 52-летний безработный житель поселка городского типа Советский являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, которые созданы для размещения антироссийских публикаций, дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и русофобских постов. В одном из таких чатов гражданин разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста", — говорится в релизе.Против задержанного возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Суд отправил его под стражу на два месяца.Ему грозит до семи лет лишения свободы.Крымский мост дважды становился объектом украинских террористических атак. Так, 8 октября 2022 года там подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн на железнодорожных путях и частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. В ночь на 17 июля 2023 года террористы атаковали мост двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть, погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя Cлужба безопасности Украины.Кроме того, ВСУ при помощи американских и британских специалистов не раз пытались наносить удары по мосту ракетами ATACMS.
https://ria.ru/20250308/krym-2003833842.html
https://ria.ru/20250430/fsb-2014290555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, крымский мост
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост
Жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста
ФСБ задержало жителя Крыма задержали за призывы к уничтожению Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. В Крыму задержали местного жителя, призывавшего к уничтожению моста через Керченский пролив, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Установлено, что 52-летний безработный житель поселка городского типа Советский являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, которые созданы для размещения антироссийских публикаций, дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и русофобских постов. В одном из таких чатов гражданин разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста", — говорится в релизе.
Против задержанного возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Суд отправил его под стражу на два месяца.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Крымский мост дважды становился объектом украинских террористических атак. Так, 8 октября 2022 года там подорвался грузовик, из-за чего загорелись семь топливных цистерн на железнодорожных путях и частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. В ночь на 17 июля 2023 года террористы атаковали мост двумя надводными беспилотниками. Взрыв повредил автодорожную часть, погибла семейная пара из Белгородской области
, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя Cлужба безопасности Украины
.
Кроме того, ВСУ
при помощи американских и британских специалистов не раз пытались наносить удары по мосту ракетами ATACMS.