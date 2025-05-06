Жителя Приморья арестовали по подозрению в помощи ГУР Украины
ФСБ задержала жителя Приморья, подозреваемого в сборе данных для ГУР Украины
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, он арестован, сообщает краевое управление ФСБ РФ.
"УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания помощи представителю иностранного государства, направленной против безопасности нашей страны... Установлено, что приморец, действуя из корыстных побуждений, по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины собирал и передавал сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ.
Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - "государственная измена". Фигурант задержан, его заключили под стражу, информирует ведомство.
"Фигурант по собственной инициативе искал контакты с представителями украинской разведки", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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