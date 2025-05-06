https://ria.ru/20250506/primore-2015184528.html

Жителя Приморья арестовали по подозрению в помощи ГУР Украины

Жителя Приморья арестовали по подозрению в помощи ГУР Украины - РИА Новости, 06.05.2025

Жителя Приморья арестовали по подозрению в помощи ГУР Украины

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T04:11:00+03:00

2025-05-06T04:11:00+03:00

2025-05-06T04:11:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, он арестован, сообщает краевое управление ФСБ РФ. "УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания помощи представителю иностранного государства, направленной против безопасности нашей страны... Установлено, что приморец, действуя из корыстных побуждений, по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины собирал и передавал сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ. Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - "государственная измена". Фигурант задержан, его заключили под стражу, информирует ведомство. "Фигурант по собственной инициативе искал контакты с представителями украинской разведки", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20250429/kerch-2013997656.html

https://ria.ru/20250505/terakt--2014972313.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины