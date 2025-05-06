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Жителя Приморья арестовали по подозрению в помощи ГУР Украины - РИА Новости, 06.05.2025
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04:11 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/primore-2015184528.html
Жителя Приморья арестовали по подозрению в помощи ГУР Украины
Жителя Приморья арестовали по подозрению в помощи ГУР Украины - РИА Новости, 06.05.2025
Жителя Приморья арестовали по подозрению в помощи ГУР Украины
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:11:00+03:00
2025-05-06T04:11:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, он арестован, сообщает краевое управление ФСБ РФ. "УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания помощи представителю иностранного государства, направленной против безопасности нашей страны... Установлено, что приморец, действуя из корыстных побуждений, по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины собирал и передавал сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ. Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - "государственная измена". Фигурант задержан, его заключили под стражу, информирует ведомство. "Фигурант по собственной инициативе искал контакты с представителями украинской разведки", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
https://ria.ru/20250429/kerch-2013997656.html
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приморский край
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происшествия, россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Происшествия, Россия, Приморский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
Жителя Приморья арестовали по подозрению в помощи ГУР Украины

ФСБ задержала жителя Приморья, подозреваемого в сборе данных для ГУР Украины

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Приморья, подозреваемого в сборе сведений об объектах транспортной инфраструктуры региона и органов правопорядка для главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, он арестован, сообщает краевое управление ФСБ РФ.
"УФСБ России по Приморскому краю пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания помощи представителю иностранного государства, направленной против безопасности нашей страны... Установлено, что приморец, действуя из корыстных побуждений, по заданию представителя главного управления разведки министерства обороны Украины собирал и передавал сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка", - говорится в сообщении.
суд - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Дело жителя Керчи, подозреваемого в госизмене, передали в суд
29 апреля, 10:47
Отмечается, что мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ.
Следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ - "государственная измена". Фигурант задержан, его заключили под стражу, информирует ведомство.
"Фигурант по собственной инициативе искал контакты с представителями украинской разведки", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Задержание жителя ХМАО, планировавшего устроить теракт - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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ПроисшествияРоссияПриморский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны Украины
 
 
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