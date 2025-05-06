https://ria.ru/20250506/primore-2015182137.html

Число сел в Приморье, отрезанных от транспорта, сократилось до пяти

Число сел в Приморье, отрезанных от транспорта, сократилось до пяти - РИА Новости, 06.05.2025

Число сел в Приморье, отрезанных от транспорта, сократилось до пяти

Число сел в Приморье, отрезанных от транспортного сообщения после сильных ливней, сократилось до пяти, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T03:17:00+03:00

2025-05-06T03:17:00+03:00

2025-05-06T03:17:00+03:00

происшествия

спасск-дальний

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Число сел в Приморье, отрезанных от транспортного сообщения после сильных ливней, сократилось до пяти, сообщает региональный главк МЧС РФ. В Приморье 2-3 мая прошли сильные ливни, подтопило дороги, в Партизанском округе размыло насыпной мост. На утро 5 мая было нарушено автомобильное сообщение с шестью населенными пунктами, был затоплен один жилой дом в селе Кокшаровка и 53 придомовые территории в Спасске-Дальнем и селах Чугуевского округа, уточняли РИА Новости в краевом министерстве ГОЧС. "Транспортное сообщение нарушено с пятью населенными пунктами в Партизанском, Чугуевском и Яковлевском муниципальных образованиях", - говорится в сообщении. Также спасатели отмечают, что на утро 6 мая от воды освободились семь приусадебных участков в Спасске-Дальнем. Остаются затопленными один жилой дом в селе Кокшаровка Чугуевского округа и 51 приусадебный участок в трех населенных пунктах Чугуевского округа и в Спасске-Дальнем.

https://ria.ru/20250505/primore-2015014894.html

https://ria.ru/20250504/primore-2014911381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, спасск-дальний, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)