New York Times получила Пулитцеровскую премию
New York Times получила Пулитцера за разоблачение провала США в Афганистане
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Издание New York Times было удостоено 109-й Пулитцеровской премии за серию статей, разоблачающих неудачи американских военных в Афганистане.
"(Награда вручена – ред.) за авторитетный анализ того, как Соединенные Штаты заложили основы собственного провала в Афганистане, в основном поддерживая кровожадные ополчения, которые подталкивали гражданское население к Талибану" – сообщается на официальном сайте Пулитцеровской премии.
Эта серия журналистских расследований состоит из семи статей. В них представлены ранее не публиковавшиеся архивные материалы, а также информация с мест событий и различные интервью, которые позволяют глубже понять роль Соединённых Штатов в разразившейся трагедии.
В общей сложности было вручено 15 наград за выдающиеся достижения в области журналистики. Две из них достались команде Washington Post и фотографу из New York Times за оперативное освещение событий, произошедших 13 июля 2024 года, когда было совершено покушение на Трампа.
Еще одной награды удостоен The Wall Street Journal "за хронику политических и личных изменений самого богатого человека в мире Илона Маска, включая его поворот к консервативной политике, употребление легальных и нелегальных наркотиков и частные беседы с президентом России Владимиром Путиным".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, отвечая журналистам на вопрос, контактировал ли президент РФ Владимир Путин с Маском после 2021 года, назвал ложной информацию американской газеты The Wall Street Journal о контактах Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска.
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Также было вручено 8 наград за достижения в литературе, драматургии и музыке.
Пулитцеровская премия – это одна из самых престижных наград в области журналистики, литературы и музыки. Она вручается ежегодно за выдающиеся достижения в этих сферах, подчеркивая вклад в информирование общества и поддержание высоких профессиональных стандартов. Премия была учреждена в 1917 году известным газетным издателем Джозефом Пулитцером.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Власти ФРГ ввиду исходящей опасности по отношению к ряду граждан Афганистана начали специальную программу по приёму афганских беженцев.
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