Рейтинг@Mail.ru
New York Times получила Пулитцеровскую премию - РИА Новости, 06.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/premija-2015184297.html
New York Times получила Пулитцеровскую премию
New York Times получила Пулитцеровскую премию - РИА Новости, 06.05.2025
New York Times получила Пулитцеровскую премию
Издание New York Times было удостоено 109-й Пулитцеровской премии за серию статей, разоблачающих неудачи американских военных в Афганистане. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T04:05:00+03:00
2025-05-06T04:05:00+03:00
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
владимир путин
илон маск
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_0:368:2987:2048_1920x0_80_0_0_4d58c49dbf973d5a8416704a390a3a62.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Издание New York Times было удостоено 109-й Пулитцеровской премии за серию статей, разоблачающих неудачи американских военных в Афганистане. "(Награда вручена – ред.) за авторитетный анализ того, как Соединенные Штаты заложили основы собственного провала в Афганистане, в основном поддерживая кровожадные ополчения, которые подталкивали гражданское население к Талибану" – сообщается на официальном сайте Пулитцеровской премии. Эта серия журналистских расследований состоит из семи статей. В них представлены ранее не публиковавшиеся архивные материалы, а также информация с мест событий и различные интервью, которые позволяют глубже понять роль Соединённых Штатов в разразившейся трагедии. В общей сложности было вручено 15 наград за выдающиеся достижения в области журналистики. Две из них достались команде Washington Post и фотографу из New York Times за оперативное освещение событий, произошедших 13 июля 2024 года, когда было совершено покушение на Трампа. Еще одной награды удостоен The Wall Street Journal "за хронику политических и личных изменений самого богатого человека в мире Илона Маска, включая его поворот к консервативной политике, употребление легальных и нелегальных наркотиков и частные беседы с президентом России Владимиром Путиным". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, отвечая журналистам на вопрос, контактировал ли президент РФ Владимир Путин с Маском после 2021 года, назвал ложной информацию американской газеты The Wall Street Journal о контактах Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска. Среди других наиболее популярных тем, удостоенных наград, были такие, как борьба с наркотиками в США и освещение военных операций в Газе и Сирии. Также было вручено 8 наград за достижения в литературе, драматургии и музыке. Пулитцеровская премия – это одна из самых престижных наград в области журналистики, литературы и музыки. Она вручается ежегодно за выдающиеся достижения в этих сферах, подчеркивая вклад в информирование общества и поддержание высоких профессиональных стандартов. Премия была учреждена в 1917 году известным газетным издателем Джозефом Пулитцером. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Власти ФРГ ввиду исходящей опасности по отношению к ряду граждан Афганистана начали специальную программу по приёму афганских беженцев.
https://rsport.ria.ru/20250430/premiya-2014329138.html
https://ria.ru/20250310/tramp-2004121084.html
https://ria.ru/20241111/simonyan-1983180654.html
афганистан
россия
кабул (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155711/88/1557118801_297:377:2525:2048_1920x0_80_0_0_b93e6de5f773369e6b740927a1fa3eb0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, россия, кабул (город), владимир путин, илон маск, дмитрий песков
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город), Владимир Путин, Илон Маск, Дмитрий Песков
New York Times получила Пулитцеровскую премию

New York Times получила Пулитцера за разоблачение провала США в Афганистане

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Издание New York Times было удостоено 109-й Пулитцеровской премии за серию статей, разоблачающих неудачи американских военных в Афганистане.
"(Награда вручена – ред.) за авторитетный анализ того, как Соединенные Штаты заложили основы собственного провала в Афганистане, в основном поддерживая кровожадные ополчения, которые подталкивали гражданское население к Талибану" – сообщается на официальном сайте Пулитцеровской премии.
Спортсмен на дистанции мужской эстафеты 4 х 7.5 км II Всероссийской спартакиады сильнейших в Златоусте - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Фотокор РИА Новости стал победителем премии World Sport Photography Awards
30 апреля, 13:06
Эта серия журналистских расследований состоит из семи статей. В них представлены ранее не публиковавшиеся архивные материалы, а также информация с мест событий и различные интервью, которые позволяют глубже понять роль Соединённых Штатов в разразившейся трагедии.
В общей сложности было вручено 15 наград за выдающиеся достижения в области журналистики. Две из них достались команде Washington Post и фотографу из New York Times за оперативное освещение событий, произошедших 13 июля 2024 года, когда было совершено покушение на Трампа.
Еще одной награды удостоен The Wall Street Journal "за хронику политических и личных изменений самого богатого человека в мире Илона Маска, включая его поворот к консервативной политике, употребление легальных и нелегальных наркотиков и частные беседы с президентом России Владимиром Путиным".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее, отвечая журналистам на вопрос, контактировал ли президент РФ Владимир Путин с Маском после 2021 года, назвал ложной информацию американской газеты The Wall Street Journal о контактах Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Трамп не получит Нобелевскую премию мира, пишут СМИ
10 марта, 15:41
Среди других наиболее популярных тем, удостоенных наград, были такие, как борьба с наркотиками в США и освещение военных операций в Газе и Сирии.
Также было вручено 8 наград за достижения в литературе, драматургии и музыке.
Пулитцеровская премия – это одна из самых престижных наград в области журналистики, литературы и музыки. Она вручается ежегодно за выдающиеся достижения в этих сферах, подчеркивая вклад в информирование общества и поддержание высоких профессиональных стандартов. Премия была учреждена в 1917 году известным газетным издателем Джозефом Пулитцером.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. Власти ФРГ ввиду исходящей опасности по отношению к ряду граждан Афганистана начали специальную программу по приёму афганских беженцев.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Маргарите Симоньян вручили премию "За мир и права человека — 2024"
11 ноября 2024, 19:34
 
В миреАфганистанРоссияКабул (город)Владимир ПутинИлон МаскДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала