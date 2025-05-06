https://ria.ru/20250506/pravda-2015187535.html

"Оторваны от реальности": в США признали жестокую правду о России

"Оторваны от реальности": в США признали жестокую правду о России - РИА Новости, 06.05.2025

"Оторваны от реальности": в США признали жестокую правду о России

Запад не может создать такое давление на Россию, при котором украинский конфликт мог бы закончится на условиях Киева, пишет 19fortyfive. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T05:05:00+03:00

2025-05-06T05:05:00+03:00

2025-05-06T05:05:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Запад не может создать такое давление на Россию, при котором украинский конфликт мог бы закончится на условиях Киева, пишет 19fortyfive."Широко распространено мнение, что при правильном давлении на Россию или поддержке Украины Москва будет вынуждена пойти на переговоры на условиях Киева. Как бы ни были понятны такие настроения, такие надежды оторваны от реальности", — указано в статье.В материале также упоминается, что чем дольше Запад следует свой политике отрицания очевидного, тем большие потери ждут и его, и Украину."У Запада нет возможностей оказать такое давление на Россию, и предоставить поддержку Украине, при которых исход конфликта мог бы быть положительным для Киева <…> Прямолинейная, до боли очевидная истина заключается в том, что война была проиграна давным-давно", — резюмирует издание.В публикации подчеркивается, что шансы достигнуть компромисса для обеих сторон были доступны в прошлом несколько раз по инициативе России, но каждый раз Украина их категорически отвергала.Как заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, а также к конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

https://ria.ru/20250506/konflikt-2015174798.html

https://ria.ru/20250505/soglashenie-2014903598.html

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