https://ria.ru/20250506/pozhar-2015262753.html

В Каменске-Уральском загорелся цех по производству металлического порошка

В Каменске-Уральском загорелся цех по производству металлического порошка - РИА Новости, 06.05.2025

В Каменске-Уральском загорелся цех по производству металлического порошка

Кровля цеха по производству металлического порошка горит в Каменске-Уральском Свердловской области, площадь пожара уточняется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T13:08:00+03:00

2025-05-06T13:08:00+03:00

2025-05-06T13:08:00+03:00

происшествия

каменск-уральский

екатеринбург

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА. Кровля цеха по производству металлического порошка горит в Каменске-Уральском Свердловской области, площадь пожара уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Днем 6 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Лермонтова в Каменске-Уральском. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит кровля цеха по производству металлического порошка. Площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 8 человек, информации о пострадавших не поступало, добавили в главке.

https://ria.ru/20250505/mchs-2014968465.html

каменск-уральский

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)