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В Каменске-Уральском загорелся цех по производству металлического порошка
В Каменске-Уральском загорелся цех по производству металлического порошка - РИА Новости, 06.05.2025
В Каменске-Уральском загорелся цех по производству металлического порошка
Кровля цеха по производству металлического порошка горит в Каменске-Уральском Свердловской области, площадь пожара уточняется, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T13:08:00+03:00
2025-05-06T13:08:00+03:00
2025-05-06T13:08:00+03:00
происшествия
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свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА. Кровля цеха по производству металлического порошка горит в Каменске-Уральском Свердловской области, площадь пожара уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "Днем 6 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании на улице Лермонтова в Каменске-Уральском. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что на территории промышленной площадки горит кровля цеха по производству металлического порошка. Площадь возгорания уточняется", - сказал собеседник агентства. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 8 человек, информации о пострадавших не поступало, добавили в главке.
https://ria.ru/20250505/mchs-2014968465.html
каменск-уральский
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происшествия, каменск-уральский, екатеринбург, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Каменск-Уральский, Екатеринбург, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Каменске-Уральском загорелся цех по производству металлического порошка
В Каменске-Уральском горит кровля цеха по производству металлического порошка