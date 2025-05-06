https://ria.ru/20250506/poverka-2015175309.html
Юрист рассказал о новостях в процедуре поверки счетчиков
Юрист рассказал о новостях в процедуре поверки счетчиков - РИА Новости, 06.05.2025
Юрист рассказал о новостях в процедуре поверки счетчиков
Никаких изменений в процедуре поверки счетчиков воды в недавнем времени не было и не планируется — последние случились в ноябре прошлого года и они на благо... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T03:15:00+03:00
2025-05-06T03:15:00+03:00
2025-05-06T10:48:00+03:00
общество
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тсж
вадим егулемов
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Никаких изменений в процедуре поверки счетчиков воды в недавнем времени не было и не планируется — последние случились в ноябре прошлого года и они на благо граждан, рассказал агентству "Прайм" Вадим Егулемов, член Союза юристов в сфере строительства и ЖКХ.По словам юриста, с ноября прошлого года результаты поверок автоматически фиксируются в государственной системе "Аршин", и собственникам больше не нужно передавать эту информацию в ресурсоснабжающую организацию или в ТСЖ."Несмотря на то, что участились случаи сообщений в СМИ о новостях, касающихся поверки счетчиков воды, за последнее время изменений в сфере обслуживания индивидуальных приборов учета не принималось", — добавил он.Отсутствие необходимости доказывать факт поверки счетчика упрощает для граждан этот процесс — все обязаны сделать сами проверяющие, заключил Егулемов.
https://ria.ru/20250503/zhku-2014723068.html
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общество, жкх, тсж, вадим егулемов, россия, недвижимость, водоснабжение
Общество, ЖКХ, ТСЖ, Вадим Егулемов, Россия, Недвижимость, Водоснабжение
Юрист рассказал о новостях в процедуре поверки счетчиков
Юрист Егулемов: новых изменений в поверке счетчиков воды не планируется