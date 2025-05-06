https://ria.ru/20250506/potomki-2015211688.html
Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены
Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены - РИА Новости, 06.05.2025
Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены
Потомки великих советских военачальников - участников Великой Отечественной войны почтут их память у Кремлевской стены в рамках празднования 80-летия Великой... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:48:00+03:00
2025-05-06T09:48:00+03:00
2025-05-06T09:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
наталия конева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014782752_0:0:3178:1789_1920x0_80_0_0_0685a1ae142fbb27af2311a98e6d2c88.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Потомки великих советских военачальников - участников Великой Отечественной войны почтут их память у Кремлевской стены в рамках празднования 80-летия Великой Победы, рассказала РИА Новости дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталия Конева. Каждый год в День Победы на Красной площади в Москве собираются дети, внуки и правнуки выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Они возлагают венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а затем несут цветы к местам захоронений военачальников в Кремлевской стене. "Наша встреча – это часть праздничных мероприятий. Она обязательно состоится и в нынешнем году", - сказала Конева. "Единственное, что мы это сделаем после 9 мая, потому что в День Победы там будет много делегаций", - добавила она.
https://ria.ru/20250505/moskva-1945063121.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, наталия конева
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Наталия Конева
Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены
Потомки великих военачальников соберутся у Кремля в честь 80-летия Победы