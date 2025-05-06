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Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:48 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/potomki-2015211688.html
Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены
Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены - РИА Новости, 06.05.2025
Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены
Потомки великих советских военачальников - участников Великой Отечественной войны почтут их память у Кремлевской стены в рамках празднования 80-летия Великой... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:48:00+03:00
2025-05-06T09:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
наталия конева
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Потомки великих советских военачальников - участников Великой Отечественной войны почтут их память у Кремлевской стены в рамках празднования 80-летия Великой Победы, рассказала РИА Новости дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталия Конева. Каждый год в День Победы на Красной площади в Москве собираются дети, внуки и правнуки выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Они возлагают венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а затем несут цветы к местам захоронений военачальников в Кремлевской стене. "Наша встреча – это часть праздничных мероприятий. Она обязательно состоится и в нынешнем году", - сказала Конева. "Единственное, что мы это сделаем после 9 мая, потому что в День Победы там будет много делегаций", - добавила она.
https://ria.ru/20250505/moskva-1945063121.html
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, наталия конева
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Наталия Конева
Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены

Потомки великих военачальников соберутся у Кремля в честь 80-летия Победы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль.. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Потомки великих советских военачальников - участников Великой Отечественной войны почтут их память у Кремлевской стены в рамках празднования 80-летия Великой Победы, рассказала РИА Новости дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталия Конева.
Каждый год в День Победы на Красной площади в Москве собираются дети, внуки и правнуки выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Они возлагают венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а затем несут цветы к местам захоронений военачальников в Кремлевской стене.
"Наша встреча – это часть праздничных мероприятий. Она обязательно состоится и в нынешнем году", - сказала Конева.
"Единственное, что мы это сделаем после 9 мая, потому что в День Победы там будет много делегаций", - добавила она.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНаталия Конева
 
 
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