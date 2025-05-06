https://ria.ru/20250506/potomki-2015211688.html

Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены

Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены - РИА Новости, 06.05.2025

Потомки советских военачальников почтут их память у Кремлевской стены

Потомки великих советских военачальников - участников Великой Отечественной войны почтут их память у Кремлевской стены в рамках празднования 80-летия Великой... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:48:00+03:00

2025-05-06T09:48:00+03:00

2025-05-06T09:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

наталия конева

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Потомки великих советских военачальников - участников Великой Отечественной войны почтут их память у Кремлевской стены в рамках празднования 80-летия Великой Победы, рассказала РИА Новости дочь маршала Советского Союза Ивана Конева Наталия Конева. Каждый год в День Победы на Красной площади в Москве собираются дети, внуки и правнуки выдающихся полководцев Великой Отечественной войны. Они возлагают венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а затем несут цветы к местам захоронений военачальников в Кремлевской стене. "Наша встреча – это часть праздничных мероприятий. Она обязательно состоится и в нынешнем году", - сказала Конева. "Единственное, что мы это сделаем после 9 мая, потому что в День Победы там будет много делегаций", - добавила она.

https://ria.ru/20250505/moskva-1945063121.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, наталия конева