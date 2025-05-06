https://ria.ru/20250506/posolstvo-2015300896.html

Посол России рассказал о работе дипмиссии в Порт-Судане на фоне атаки БПЛА

Посол России рассказал о работе дипмиссии в Порт-Судане на фоне атаки БПЛА - РИА Новости, 06.05.2025

Посол России рассказал о работе дипмиссии в Порт-Судане на фоне атаки БПЛА

Посольство России в Судане, которое из-за военных действий в стране переместилось из столицы Хартума на восток в Порт-Судан, работает в штатном режиме после... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T15:51:00+03:00

2025-05-06T15:51:00+03:00

2025-05-06T15:51:00+03:00

в мире

судан

россия

хартум (город)

андрей черновол

международный комитет красного креста (мккк)

порт-судан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926891980_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ffaa4b73cdf15e390cb41e7511d9bbaf.jpg

ДОХА, 6 мая - РИА Новости. Посольство России в Судане, которое из-за военных действий в стране переместилось из столицы Хартума на восток в Порт-Судан, работает в штатном режиме после внезапной атаки беспилотников на ключевые объекты в городе, в том числе порт и аэропорт, сообщил во вторник РИА Новости посол РФ в Судане Андрей Черновол. "Посольство работает в штатном режиме. Оно находится в 20 километрах от аэропорта. Обстановка нервозная, естественно, но не критичная", - сказал агентству Черновол. Посол отметил, что пока о жертвах обстрелов ничего не сообщалось, хотя под удар попала и расположенная возле аэропорта гостиница. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году.

https://ria.ru/20250503/sudan-2014822545.html

https://ria.ru/20250506/sudan-2015242991.html

судан

россия

хартум (город)

порт-судан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, судан, россия, хартум (город), андрей черновол, международный комитет красного креста (мккк), порт-судан