https://ria.ru/20250506/posol-2015235836.html

Российский посол в Израиле заявил о важности общей исторической памяти

Российский посол в Израиле заявил о важности общей исторической памяти - РИА Новости, 06.05.2025

Российский посол в Израиле заявил о важности общей исторической памяти

Россия ценит, что Израиль отмечает День Победы 9 мая на государственном уровне, и помнит о вкладе тысяч красноармейцев-евреев в общую победу над нацизмом,... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:03:00+03:00

2025-05-06T12:03:00+03:00

2025-05-06T12:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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анатолий викторов

оон

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Россия ценит, что Израиль отмечает День Победы 9 мая на государственном уровне, и помнит о вкладе тысяч красноармейцев-евреев в общую победу над нацизмом, потому что сохранение общей исторической памяти является важной ценностью в двусторонних отношениях, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в статье для издания The Jerusalem Post, опубликованной по случаю 80-й годовщины Великой Победы. Викторов напомнил, что в Израиле с 2017 года День Победы был на законодательном уровне установлен в качестве государственного праздника. По его словам, в этот день и в России, и в Израиле чтят память всех тех, кто был уничтожен нацистами и их пособниками в самом кровавом конфликте в истории, а также отдают дань уважения тем, кто подарил целым народам жизнь. "Мы склоняем головы перед подвигом солдат и офицеров всей антигитлеровской коалиции и особенно бойцов Красной армии, которые внесли решающий вклад в разгром гитлеровской Германии, освободили страны Европы от нацизма и положили конец истреблению европейского еврейства. Сегодня для России и Израиля общая историческая память – это не просто слова, а общая ценность и система координат, определяемая судьбами наших героических предков", - написал посол. Викторов объяснил, что масштаб и последствия той страшной войны для СССР были настолько значительными, что "она вошла в наше народное сознание как Великая и с первого дня приобрела характер Отечественной", а также стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны. "Из тех, кому не было суждено дожить до дня Великой Победы, каждый второй – гражданин СССР. В том числе поэтому сегодня Россия так чутко реагирует и решительно противостоит любым проявлениям исторического ревизионизма, попыткам фальсификации истории, героизации нацистских преступников и их пособников", - заявил глава российской дипломатической миссии. Посол подчеркнул, что Россия помнила и будет помнить о вкладе тысяч советских евреев, которые служили в Красной армии, и множестве других, кто сражался с немцами в тылу в составе партизанских отрядов. Викторов отметил, что за проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны более 32 тысяч евреев были отмечены государственными наградами, а около 160 из них удостоены высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. В заключение посол России в Израиле констатировал, что победа над нацизмом имела судьбоносное значение для обеих стран, так как она стала частью исторического процесса, который привел к учреждению ООН и образованию Государства Израиль.

https://ria.ru/20250208/izrail-1998121521.html

https://ria.ru/20250313/medal-2004816678.html

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россия, израиль, ссср, анатолий викторов, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире