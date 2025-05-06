Защита генерала Попова обжаловала приговор
Защита генерала Попова, осужденного на 5 лет за хищения, обжаловала приговор
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИван Попов на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде
Иван Попов на заседании в Тамбовском гарнизонном военном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Защита бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова обжаловала приговор по делу о хищениях, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Буйновский.
"Мы обжаловали приговор, будем добиваться оправдания", - сказал Буйновский.
В конце апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил Попова к 5 годам колонии общего режима, лишил воинского звания "генерал-майор" и оштрафовал на 800 тысяч рублей.
Предприниматель Сергей Моисеев, который, по версии следствия, реализовывал похищенный металлопрокат, получил 4 года колонии общего режима.
В прениях сторон прокурор просил назначить Попову 6 лет лишения свободы, Моисееву - 5,5 лет.
Как считает следствие, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы стоимостью свыше 100 миллионов рублей предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. При этом за свои "услуги", считает СК, Попов получил чуть более миллиона рублей.
Попову предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ), и служебном подлоге (часть 2 статьи 292 УК РФ). Он вину не признает. Моисеев признал вину в полном объеме. Также в хищениях, по версии следствия, участвовал впоследствии погибший генерал-лейтенант Олег Цоков.