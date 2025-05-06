https://ria.ru/20250506/polsha-2015326545.html
Польша разрешила пролет самолета Фицо в Москву
Польша разрешила пролет самолета Фицо в Москву - РИА Новости, 06.05.2025
Польша разрешила пролет самолета Фицо в Москву
Польша разрешила пролет над своей территорией самолета премьера Словакии Роберта Фицо, который отправится в Москву на торжества по случаю Дня Победы, сообщило... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:39:00+03:00
2025-05-06T17:39:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 6 мая - РИА Новости. Польша разрешила пролет над своей территорией самолета премьера Словакии Роберта Фицо, который отправится в Москву на торжества по случаю Дня Победы, сообщило словацкое издание Pravda. "Словакия восполнила формальности, которые касаются пролета спецборта с господином премьером Робертом Фицо в Москву, Польша дала на него разрешение", - сообщили изданию в польском посольстве в Словакии. Ранее премьер Словакии дал понять, что некоторые страны Европейского союза не хотят давать разрешение на пролет над своей территорией его самолета в Россию, куда он должен направиться на мероприятия по случаю Дня Победы.
https://ria.ru/20250504/fitso-2014884002.html
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в мире, словакия, польша, москва, роберт фицо
В мире, Словакия, Польша, Москва, Роберт Фицо
Польша разрешила пролет самолета Фицо в Москву
Польша разрешила пролет самолета премьера Словакии в Москву 9 мая