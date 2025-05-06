https://ria.ru/20250506/polsha-2015167437.html

США и Франция делят Польшу

США и Франция делят Польшу - РИА Новости, 06.05.2025

США и Франция делят Польшу

Исторический поход трамповской Америки по душу и кошелек старушки Европы продолжается по всем направлениям. На днях без лишней помпы на сайте крупнейшей в... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T08:00:00+03:00

2025-05-06T08:00:00+03:00

2025-05-06T08:04:00+03:00

польша

дональд туск

westinghouse electric

хмельницкая аэс

edf

европа

сша

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015205790_0:68:1980:1183_1920x0_80_0_0_87bca830132c72f424033f57a8c6fdce.jpg

Исторический поход трамповской Америки по душу и кошелек старушки Европы продолжается по всем направлениям. На днях без лишней помпы на сайте крупнейшей в Штатах профильной компании Westinghouse Electric промелькнула любопытнейшая новость. В ней сказано, что в рамках своего европейского турне министр энергетики США Крис Райт и премьер-министр Дональд Туск подписали некое "мостовое соглашение" о возведении первой в истории Польши атомной электростанции "Любятово-Копалино" прямо на берегу Балтийского моря.Что нужно сразу же отметить.Подписан меморандум о намерениях, а не обязывающий документ. Westinghouse в пресс-релизе использует термин Engineering Development Agreement (EDA), то есть соглашение на инженерно-техническую разработку проекта. Оно будет действовать до момента разработки, согласования и подписания Engineering, Procurement and Construction agreement (EPC), то есть договора на проектирование, материально-техническое снабжение и строительство. Подразумевается, что последний документ будет одобрен консорциумом Westinghouse-Bechtel с американской и компанией Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) с польской стороны до конца текущего года.При этом польские информационные источники упорно транслируют прямую речь Райта, где используется термин "мостовое соглашение". Ни один классический толковый словарь английского языка такого словосочетания не знает, потому можно предположить, что перед нами, возможно, синоним столь любимой американцами дорожной карты, то бишь пошагового плана реализации.Однако более вероятным видится вариант, где bridge (мост) — это сугубо финансово-инвестиционный термин. Бридж-финансирование — это вариант инвестирования в определенный проект, где в залог передается соответствующая по стоимости недвижимость. При этом для обслуживания долговых обязательств используются финансовые потоки, генерируемые самим проектом. Именно здесь и прячется дьявол, но мы придержим интригу на конец нашего разговора.Перед нами практически гарантированно новый этап обезжиривания Европы — естественно, в пользу Соединенных Штатов. И вот почему.Согласно опубликованным деталям проекта АЭС "Любятово-Копалино", это двухблоковая станция с американскими реакторами AP1000. Построить ее должны в районе населенного пункта Хочево — всего в 60 километрах от Гданьска, прямо на берегу Балтийского моря, чьи воды будут использоваться в качестве охладителя. И все бы хорошо, но компанию Bechtel, на чьи плечи возлагаются обязанности по всем строительным работам, назвать профильным профессионалом можно только с километровой натяжкой. Последний атомный проект, в котором участвовала компания, — это строительство АЭС "Шиппингпорт" в Пенсильвании. К слову, на сайте Bechtel сказано, что это первая в мире атомная электростанция, запущенная в работу в 1958 году, хотя четырьмя годами ранее в советском Обнинске ток выдал ураново-графитовый реактор АМ-1 мощностью пять мегаватт. Никаких других атомных строек Bechtel не вел. Зато справедливо гордится возведением дамбы Гувера, моста через бухту Сан-Франциско, скоростной трассы Bay Area, моста Tacoma Narrows и сквозной скоростной автомагистрали в Бостоне. Однако строительство атомной электростанции — это несколько другие задачи, допуски и инженерные решения.Что касается Westinghouse Electric, то попробуйте, например, найти в интернете список ее успешных проектов строительства АЭС хотя бы за последние десять лет. На сайте компании ноль конкретики, но мы помним, что предпоследним проектом было строительство двух энергоблоков с пресловутыми AP1000 в Китае. Обе стройки бесконечно затягивались с таким удорожанием, что, когда реакторы таки были включены в сеть, Пекин потребовал в качестве неустойки передачу всех технических спецификаций на "тысячники" и более к услугам Westinghouse Electric не прибегал. К слову, на базе AP1000 Китай разработал собственный реактор "Хуалонг".Последний проект корпорации, да еще и у себя дома — это строительство третьего и четвертого энергоблоков АЭС Vogtle ("Вогель" в русской транскрипции). Разрешение на строительство было получено еще в 2009-м, но фактические работы на площадках начались только в 2013 году. Два энергоблока, совокупная стоимость которых в начале строительства оценивалась в 15 миллиардов долларов, должны были сдать в 2016 и 2017 годах. Но в процессе возведения сроки уехали вправо на 2023-й и 2024-й соответственно, а общая смета перевалила за 30 миллиардов. То есть по пятнадцать миллиардов на атомный "горшок". В качестве причин сего безобразия указывается неправильное соединение обвязочных магистралей, необходимость внесения изменений в дизайн контайнмента, проблемы с ядерной безопасностью и постоянная смена подрядчиков-строителей. В результате под самый занавес, перед синхронизацией третьего энергоблока, Westinghouse Electric из проекта вышла, оставив четырех инвесторов самостоятельно решать эту задачу. По итогу этой феерии два крупнейших инвестора проекта, компании Georgia Power и Oglethorpe Power Corp., требуют с "вестингов" неустойку в размере 2,5 миллиарда долларов.В эту картину также просится история многострадальной британской АЭС "Хинкли-Поинт". Уже на стадии составления сметы проект оценивался в чудовищные 40 миллиардов фунтов за два реактора. При этом когда из проекта по чисто политическим мотивам была принудительно исключена китайская China General Nuclear Power Group (CGN), их замена на Westinghouse Electric даже не рассматривалась, хотя отношения Лондона и Вашингтона на тот момент были близки к идеальным.И здесь мы переносимся в Чехию, одновременно подходя к сути.Летом прошлого года французская компания Électricité de France (EDF) обратилась с иском в Управление по защите конкуренции Чешской Республики. Французские атомщики требовали отменить результаты тендера на строительство двух энергоблоков АЭС "Дукованы", который выиграла южнокорейская KHNP. Критически важный момент — иск поддержала Westinghouse Electric, хотя официальная Прага и национальная компания CEZ чуть ранее вышибли ее из проекта, мотивируя свои действия тем, что американцы не способны реализовывать атомные проекты под ключ. Единодушие EDF и Westinghouse объясняется очень просто: десять миллиардов долларов за каждый энергоблок или по девять в случае заключения контракта сразу на два "горшка".Électricité de France была полна решимости взять реванш в Польше, где возведение двух энергоблоков к 2036 году обойдется в 45 миллиардов долларов. Но, как и в случае с Хмельницкой АЭС, где два новых энергоблока оценивались в 73 миллиарда гривен (в ценах на май 2017-го), американское политические лобби решило иначе. EDF прямо обвиняет США в недобросовестной конкуренции и открытом государственном протекционизме, в результате которого мимо французского бюджета проплыли десятки миллиардов.Это чистая правда с тем лишь крохотным уточнением, что дело тут не в строительстве, а исключительно в выкачивании денег. Принудительное акционирование украинского "Энергоатома" год назад позволило Westinghouse в рамках подписанного соглашения начать официальный вывод денег корпорации якобы на подготовку проекта. Нищая Польша, естественно, не имеет 45 миллиардов, то есть деньги на "Любятово-Копалино" будут без вариантов вытягиваться из бюджета Евросоюза. А там уж получит Варшава первую в истории АЭС или нет А там уж получит Варшава первую в истории АЭС или нет — вопрос двадцатый. Главное, чтобы деньги качались в американские карманы.

https://ria.ru/20250504/polsha-2014827777.html

https://ria.ru/20250503/nadoeli-2014732319.html

https://ria.ru/20250421/stantsiya-2012435079.html

https://ria.ru/20250416/risk-2011599336.html

https://ria.ru/20250321/ekspert-2006405295.html

польша

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

польша, дональд туск, westinghouse electric, хмельницкая аэс, edf, европа, сша, аналитика