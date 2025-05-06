https://ria.ru/20250506/polovina-2015255675.html

Guardian: половина жителей Германии стыдится роли страны во Второй мировой

Guardian: половина жителей Германии стыдится роли страны во Второй мировой - РИА Новости, 06.05.2025

Guardian: половина жителей Германии стыдится роли страны во Второй мировой

Половина населения Германии стыдится роли своей страны во Второй мировой войне, пишет газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T12:51:00+03:00

2025-05-06T12:51:00+03:00

2025-05-06T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Половина населения Германии стыдится роли своей страны во Второй мировой войне, пишет газета Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией YouGov. Респондентам, принявшим участие в исследовании, предложили ответить на вопрос, чувствуют ли они стыд или гордость, исходя из роли их стран во Второй мировой войне. Согласно полученным результатам, сильнее всего чувство стыда свойственно жителям Германии - 50% опрошенных. При этом 3% населения страны заявили, что гордятся полью Германии в конфликте, 40% ответили, что не чувствуют ни того, ни другого. Похожая ситуация наблюдается в Италии. Там о чувстве стыда заявил 41% из числа опрошенных, в 7% сказали, что с гордостью оценивают роль Италии во Второй мировой. Сильнее всего гордость испытывают жители Британии - 66% и США - 61%. Во Франции об этом заявил 31% респондентов, тогда как в чувстве стыда признались 14%. Подавляющее большинство (от 82% до 90%) западных европейцев и американцев заявили, что считают важным преподавать Вторую мировую войну в школах, а от 72% до 87% заявили, что события конфликта и предшествовавшие ему события по-прежнему актуальны сегодня. Опрос проводился с 3 по 16 апреля. Информация о том, сколько человек приняли участие в исследовании, не приводится.

https://ria.ru/20250430/zaharova-2014253916.html

https://ria.ru/20250423/mid-2012886218.html

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в мире, германия, италия, сша