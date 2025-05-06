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В Тверской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:10 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/polk-2015332839.html
В Тверской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
В Тверской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате - РИА Новости, 06.05.2025
В Тверской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате
В Тверской области в День Победы шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате, также запланированы прохождения войск Ржевского и Тверского гарнизонов и РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T17:10:00+03:00
2025-05-06T17:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
тверь
ржев
игорь руденя
80-летие победы в великой отечественной войне
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РЯЗАНЬ, 6 мая - РИА Новости. В Тверской области в День Победы шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате, также запланированы прохождения войск Ржевского и Тверского гарнизонов и праздничные фейерверки, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю. "Бессмертный полк" пройдет в этом году в очном формате. Мы планируем собраться все вместе – жители города, те, кто приехал из муниципалитетов, и пройти до площади Победы (города Твери – ред.)", – цитируются в сообщении слова губернатора. Отмечается, что центрами торжеств 9 Мая станут города воинской славы Тверь и Ржев. Здесь состоятся церемонии возложения цветов, а также торжественные мероприятия с прохождением войск Ржевского гарнизона и Тверского территориального гарнизона. "В День Победы в Твери, Ржеве и других муниципалитетах Тверской области запланированы праздничные фейерверки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250506/bessmertnyy_polk-2013485500.html
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общество, тверь, ржев, игорь руденя, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Тверь, Ржев, Игорь Руденя, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Тверской области "Бессмертный полк" пройдет в очном формате

В Тверской области шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате 9 мая

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиАкция "Бессмертный полк" в Твери
Акция Бессмертный полк в Твери - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Акция "Бессмертный полк" в Твери. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 мая - РИА Новости. В Тверской области в День Победы шествие "Бессмертного полка" проведут в очном формате, также запланированы прохождения войск Ржевского и Тверского гарнизонов и праздничные фейерверки, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
"Бессмертный полк" пройдет в этом году в очном формате. Мы планируем собраться все вместе – жители города, те, кто приехал из муниципалитетов, и пройти до площади Победы (города Твери – ред.)", – цитируются в сообщении слова губернатора.
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
Отмечается, что центрами торжеств 9 Мая станут города воинской славы Тверь и Ржев. Здесь состоятся церемонии возложения цветов, а также торжественные мероприятия с прохождением войск Ржевского гарнизона и Тверского территориального гарнизона.
"В День Победы в Твери, Ржеве и других муниципалитетах Тверской области запланированы праздничные фейерверки", - говорится в сообщении.
Бессмертный полк: акция памяти в городах мира - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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4 мая, 14:45
 
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