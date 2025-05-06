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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа - РИА Новости, 06.05.2025

Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа

Удар был нанесен, предположительно, по месту дислокации спецназа главного управления разведки министерства обороны Украины в Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T09:21:00+03:00

2025-05-06T09:21:00+03:00

2025-05-06T09:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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харьковская область

балаклея

сергей лебедев

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Удар был нанесен, предположительно, по месту дислокации спецназа главного управления разведки министерства обороны Украины в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Писали, что накрыли место, где дислоцировался спецназ ГУР МО, но подробностей нет", - сказал Лебедев. Координатор пророссийского подполья также заявил, что в городе Балаклея Харьковской области была уничтожена группа операторов дронов и техника ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

балаклея

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в мире, харьковская область, балаклея, сергей лебедев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины