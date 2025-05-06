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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа - РИА Новости, 06.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:21 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/podpole-2015206296.html
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа - РИА Новости, 06.05.2025
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа
Удар был нанесен, предположительно, по месту дислокации спецназа главного управления разведки министерства обороны Украины в Харьковской области, сообщил РИА... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T09:21:00+03:00
2025-05-06T09:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
балаклея
сергей лебедев
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Удар был нанесен, предположительно, по месту дислокации спецназа главного управления разведки министерства обороны Украины в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Писали, что накрыли место, где дислоцировался спецназ ГУР МО, но подробностей нет", - сказал Лебедев. Координатор пророссийского подполья также заявил, что в городе Балаклея Харьковской области была уничтожена группа операторов дронов и техника ВСУ.
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в мире, харьковская область, балаклея, сергей лебедев, министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Балаклея, Сергей Лебедев, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по месту дислокации украинского спецназа

Лебедев: удар нанесли по месту дислокации спецназа Украины в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Удар был нанесен, предположительно, по месту дислокации спецназа главного управления разведки министерства обороны Украины в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Писали, что накрыли место, где дислоцировался спецназ ГУР МО, но подробностей нет", - сказал Лебедев.
Координатор пророссийского подполья также заявил, что в городе Балаклея Харьковской области была уничтожена группа операторов дронов и техника ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьБалаклеяСергей ЛебедевМинистерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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