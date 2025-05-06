https://ria.ru/20250506/podmoskove-2015196044.html

В столичном регионе минувшей ночью наблюдались заморозки

В столичном регионе минувшей ночью наблюдались заморозки - РИА Новости, 06.05.2025

В столичном регионе минувшей ночью наблюдались заморозки

Заморозки наблюдались в западных районах Подмосковья минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T07:36:00+03:00

2025-05-06T07:36:00+03:00

2025-05-06T07:36:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

москва

михаил леус

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заморозки наблюдались в западных районах Подмосковья минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. "Минувшей ночью в столичном регионе обошлось без снега, и большинство метеостанций отметили кратковременные дожди, а вот заморозки вновь наблюдались - температура воздуха опускалась ниже 0 градусов в западных районах Подмосковья, а на севере области показания термометров были близки к нулю, повышая вероятность формирования заморозков на почве", - рассказал Леус. Он добавил, что в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил плюс 2,6 градуса. На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 1,2 в Бутово до плюс 2,9 на Балчуге. "По нашим прогнозам, следующим заморозкоопасным периодом будет ночь на День Победы", - отметил Леус.

https://ria.ru/20250506/pogoda-2015183224.html

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, день победы