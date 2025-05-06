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В столичном регионе минувшей ночью наблюдались заморозки - РИА Новости, 06.05.2025
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07:36 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/podmoskove-2015196044.html
В столичном регионе минувшей ночью наблюдались заморозки
В столичном регионе минувшей ночью наблюдались заморозки - РИА Новости, 06.05.2025
В столичном регионе минувшей ночью наблюдались заморозки
Заморозки наблюдались в западных районах Подмосковья минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T07:36:00+03:00
2025-05-06T07:36:00+03:00
общество
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москва
михаил леус
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заморозки наблюдались в западных районах Подмосковья минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале. "Минувшей ночью в столичном регионе обошлось без снега, и большинство метеостанций отметили кратковременные дожди, а вот заморозки вновь наблюдались - температура воздуха опускалась ниже 0 градусов в западных районах Подмосковья, а на севере области показания термометров были близки к нулю, повышая вероятность формирования заморозков на почве", - рассказал Леус. Он добавил, что в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил плюс 2,6 градуса. На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 1,2 в Бутово до плюс 2,9 на Балчуге. "По нашим прогнозам, следующим заморозкоопасным периодом будет ночь на День Победы", - отметил Леус.
https://ria.ru/20250506/pogoda-2015183224.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, михаил леус, день победы
Общество, Московская область (Подмосковье), Москва, Михаил Леус, День Победы
В столичном регионе минувшей ночью наблюдались заморозки

Леус: в западных районах Подмосковья минувшей ночью наблюдались заморозки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДубовый лист на траве во время утренних заморозков
Дубовый лист на траве во время утренних заморозков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дубовый лист на траве во время утренних заморозков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Заморозки наблюдались в западных районах Подмосковья минувшей ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.
"Минувшей ночью в столичном регионе обошлось без снега, и большинство метеостанций отметили кратковременные дожди, а вот заморозки вновь наблюдались - температура воздуха опускалась ниже 0 градусов в западных районах Подмосковья, а на севере области показания термометров были близки к нулю, повышая вероятность формирования заморозков на почве", - рассказал Леус.
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Он добавил, что в Москве, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимум составил плюс 2,6 градуса. На других метеостанциях города минимальная температура воздуха составила от плюс 1,2 в Бутово до плюс 2,9 на Балчуге.
"По нашим прогнозам, следующим заморозкоопасным периодом будет ночь на День Победы", - отметил Леус.
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